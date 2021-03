De nouvelles images réelles du prochain mobile pliable Xiaomi apparaissent

Le nouveau et hypothétique Xiaomi Mi MIX Alpha, avec son design pliable, prend forme et nous montre plus de détails.

Xiaomi prépare un mobile pliable depuis longtemps maintenant, et en fait c’est que depuis 2019 des images de ses prototypes et révélant de plus en plus de détails dans certaines fuites, intéressés ou non, ils nous encouragent cette année 2021 qui se présente comme l’année des mobiles pliables (ou aussi enroulables, bien sûr) où Xiaomi sera également présent avec un hypothétique Mi MIX Alpha.

Et nous savons déjà que Xiaomi utilise sa famille Mi MIX pour ses smartphones les plus innovants, et cela fait plusieurs mois que nous n’avons pas vu un nouveau Mi MIX, donc tout semble indiquer que tôt ou tard, nous verrons un smartphone pliable que GizChina nous a montré il y a quelques heures avec nouvelles images divulguées de ses premiers prototypes fonctionnels.

Toutes les informations sont d’accord, et c’est que cet appareil pas trop différent de certains rendus que nous avions vus, et en fait son concept est essentiellement beaucoup plus similaire à celui du Samsung Galaxy Z Flip et du Motorola RAZR, à la recherche de un mobile grand format qui se plie en une petite taille et bien plus confortable, au lieu d’aller après l’expérience hybride entre tablette et smartphone.

L’hypothétique Mi MIX Alpha pliable de Xiaomi continue de cuire dans des fours haïdiens, et il semble que son design sera similaire à celui du Galaxy Z Flip et du Moto RAZR à la recherche de polyvalence plutôt que de l’expérience hybride entre tablette et smartphone.

La troisième fois c’est le charme: 2021 sera l’année des mobiles pliables

Bien sûr, dans les images que nous voyons il semble que l’écran externe utilise un espace bien meilleur pour offrir des informations plus utiles pendant que le terminal est plié, en copiant pour l’arrière un design similaire à celui du Xiaomi Mi 11 avec un module de caméra arrière qui ne devrait pas perdre de qualité par rapport au produit phare du géant chinois.

On parle aussi de meilleure protection du panneau flexible, avec un écran principal qui ne montrera pas de trous ou de déchirures pendant un caméra de vidéoconférence et selfies qui sera probablement situé à l’extérieur à utiliser exclusivement avec le panneau extérieur.

Selon des sources chinoises, Xiaomi utilisera des panneaux OLED flexibles de Samsung, nous comprenons donc que cette protection supplémentaire sera basée sur un examen du populaire ‘Verre ultra mince’ du géant sud-coréen, qui cette année devrait franchir une nouvelle étape avec la troisième itération de son Galaxy Fold.

Nous ne voulons pas conclure sans élargir davantage les informations publiées en Chine sur un L’investissement de plusieurs millions de dollars de Xiaomi dans son département R&D et ses lignes de production, avec plus de 1300 millions de dollars destinés à améliorer les processus de conception et de développement ainsi que la fabrication et l’assemblage par Xiaomi.

Il parait, tests de caméra qui prenait auparavant 3 ou 4 jours par unité sont désormais entièrement automatisés, et sont testés le jour même de l’assemblage, améliorant les résultats finaux dans la section multimédia. En outre, les laboratoires audio ont été améliorés pour optimiser le son des mobiles Xiaomi, et il existe également un nouveau département pour le Développement 5G et amélioration de l’optimisation et la stabilité du logiciel du téléphone.

Il ne reste plus qu’à espérer que ces investissements se traduiront par des améliorations, et dans ce cas, le « battage médiatique » autour du pliable Xiaomi est énorme … Le « WoW » de l’industrie sera-t-il répété avec le Mi MIX Alpha?

La seule chose qui manque aux mobiles pliants pour manger le marché

