De nouvelles images montrent l’ex-star du porno Ron Jeremy présentant des « signes de démence » qui ont retardé son procès

Un nouveau documentaire sur le roi du porno «prédateur» Ron Jeremy montre comment la star a vécu ce que des amis disent être des «signes de démence», son affaire de viol en série étant actuellement en attente en raison de problèmes de santé mentale. Regardez les images ici :

Jeremy fait face à 34 chefs d’accusation de viol et d’agression sexuelle portés par 23 femmes différentes, les crimes présumés s’étalant sur deux décennies.

Il est en prison depuis 2020, mais plus tôt cette année, un juge a suspendu son procès en raison de préoccupations concernant sa capacité mentale – et, par conséquent, sa capacité à participer à sa propre défense.

Son déclin mental présumé est exploré dans un nouveau documentaire en deux parties de Channel 4 Porn King: L’ascension et la chute de Ron Jeremyqui voit aussi ses accusateurs s’exprimer sur ce qu’ils ont vécu.

Beaucoup de gens notent à quel point les infractions présumées de Jeremy se sont de plus en plus « aggravées » au fil du temps, avec un clip montrant Jeremy luttant pour épeler son propre nom, demandant à quelqu’un alors qu’il signe des autographes pour les fans.

« Jérémy, c’est ça, JÉRÉMY ? » il demande.

Les images montrent Jeremy luttant pour épeler son propre nom. Crédit : Canal 4

Certains disent qu’il a montré des « signes de démence ». Crédit : Canal 4

La performeuse adulte Alana Evans – qui travaillait auparavant avec lui – déclare : « Ron était totalement sénile. Au fur et à mesure que la santé de Ron, sa propreté, son état mental se sont détériorés, son comportement s’est aggravé.

« Ron a définitivement empiré avec son infraction au fil du temps. »

Ailleurs dans le documentaire, on le voit aussi s’endormir au milieu d’interviews ou lors d’apparitions publiques.

Kianna Bradley, qui est aussi une star adulte mais qui ne fait pas partie des accusateurs de Jeremy et le considère toujours comme un bon ami, déclare : « Je vois les signes de la démence. »

Kianna Bradley, une star adulte qui ne fait pas partie des accusateurs de Jeremy. Crédit : Canal 4

Elle explique comment elle pourrait « l’appeler aujourd’hui » et lui demander de venir, et il demanderait juste qui elle était.

« Il ne se souviendra pas de qui je suis jusqu’à ce que je lui explique », ajoute-t-elle, disant que la même chose pourrait se reproduire la prochaine fois qu’elle téléphonera.

Un autre moment révèle également comment le condo de Jeremy est devenu «invivable» qu’il a déménagé de l’autre côté de la route dans un motel, quelque chose que d’autres ont lié à son état mental.

Moss Krivin, l’assistant personnel de Jeremy, déclare : « Je pense que la tendance de Ron à accumuler des choses était très révélatrice d’une personne en état de déclin mental.

« Le condo de Ron était un désastre. C’était un désastre. C’était littéralement invivable, et c’est devenu de pire en pire au fil des ans.

« Et puis, au cours des derniers mois, quand il était libre, il ne vivait même pas dans son appartement. Il a déménagé de l’autre côté de la rue jusqu’au motel où Janis Joplin est décédée.

« Il payait aussi d’autres femmes pour vivre là-bas, juste pour avoir des gens autour de lui. »

En effet, le journaliste du LA Times James Queally note comment les documents judiciaires étayent cette idée du comportement de Jeremy changeant au fil des ans.

« Les allégations contre Jeremy deviennent de plus en plus violentes avec le temps », dit-il.

«La façon dont cela est décrit dans les documents judiciaires dépeint Jeremy comme vieillissant, devenant plus physiquement diminué et devenant plus agressif.

« Les allégations qui datent d’au moins 2010, elles sont plus publiques, alors que dans les années 2010, il est accusé de s’imposer aux femmes isolées dans les toilettes, et c’est définitivement plus prédateur. »

L’ancienne star du porno Lianne Young est l’une des nombreuses femmes qui se sont manifestées, affirmant qu’il l’avait violée il y a 20 ans et qu’on lui avait diagnostiqué un trouble de stress post-traumatique après l’incident.

« Pour moi, la partie la plus dévastatrice est que beaucoup de gens ont caché le fait qu’ils savaient qui il était et ce qu’il était », dit-elle.

Dans le premier épisode, diffusé hier soir, Young révèle également qu’elle ne pense pas que Jeremy « se souvienne » de beaucoup de ce qu’il a fait.

« Ron a une personnalité très, très plaisante », dit-elle.

« Quand je vois Ron jouer son personnage, comme dans [porn parody] Les Flintstoneça me rend complètement malade.

« Tu n’as été qu’un côté de Ron – Ron ne va pas te montrer ses vraies couleurs, à moins que tu ne sois une victime de Ron.

« Les gens se cachent derrière des personnages, et le fait est que les prédateurs sont si doués pour se cacher, et Ron est l’un d’entre eux. L’homme est un violeur.

« Je pense souvent, ‘Est-ce que Ron s’en souviendra ? » Et je ne pense pas qu’il le fera. Je ne pense pas que Ron se souvienne de la moitié [of] ce qu’il a fait, et je sais que je ne suis pas le seul.

Alana Evans, qui figure également dans le documentaire. Crédit : Canal 4

Une déclaration à la fin du documentaire indique que les avocats de Jeremy disent qu’il n’est « pas mentalement apte à subir son procès » et qu’il reste en prison pendant que des experts médicaux l’évaluent.

Il nie toutes les allégations d’agression sexuelle.

Regardez la deuxième partie de Porn King: L’ascension et la chute de Ron Jeremy à 21h00 ce soir (mardi 16 août) sur Channel 4. Vous pouvez également regarder les deux parties du documentaire sur All 4.