De nouvelles images montrent Kim Kardashian luttant pour obtenir une robe de Marilyn Monroe sur ses fesses

De nouvelles images ont émergé de Kim Kardashian essayant de presser son corps voluptueux dans la robe emblématique « Happy Birthday » de Marilyn Monroe avant le Met Gala 2022.

Dans des images brutes obtenues par TMZ, le personnel de Ripley’s Believe It Or Not! Le musée peut être vu en train de lutter pendant plusieurs minutes pour faire passer la robe sur le dos de la femme de 41 ans.

Le problème, en un mot, était que la robe ne se refermait pas sur ses fesses.

Ils ont donc trouvé une solution : enrouler une étole de fourrure blanche vintage autour d’elle pour dissimuler la fermeture éclair partiellement fermée.

Heureusement, PETA n’a pas frappé le tapis rouge pour jeter de la peinture sur le manteau de fourrure et l’irremplaçable robe Monroe qui a mis Ripleys! retour de 4,8 millions de dollars (6,7 millions de dollars australiens, 3,8 millions de livres sterling) lorsque le musée l’a acheté aux enchères.

Voici le kicker cependant : Kardashian ne portait la robe que sur le tapis rouge.

Une fois à l’intérieur du Met Gala, la star de télé-réalité s’est précipitée dans une salle privée pour rendre la robe et se glisser dans une copie qui lui allait bien.

Sa décision de porter la robe a déjà exaspéré les super fans de Monroe, les créateurs de musées et les experts de la mode.

Expert Monroe Michelle Morgan a torréfié les conservateurs du Ripley’s Believe It Or Not! musée, où la robe était conservée, pour avoir permis à Kardashian d’enfiler la robe.

« La robe est extrêmement fragile et était auparavant conservée dans des conditions de température contrôlée, mais maintenant elle est là, non seulement portée, mais aussi dans un environnement de tapis rouge, où tout aurait pu lui arriver », l’auteur de La fille : Marilyn Monroe, la démangeaison de sept ans et la naissance d’une féministe improbable a déclaré au New York Post.

L’ancienne directrice du Met’s Costume Institute, Sarah Scaturro, a également critiqué le L’incroyable famille Kardashian star pour avoir même demandé à porter la robe emblématique.

Les experts ont critiqué Kardashian pour avoir porté la robe. Crédit : Doug Peters / Alamy Banque D’Images. American Photo Archive / Alamy Banque D’Images

« Je suis frustrée parce que cela fait reculer ce qui est considéré comme un traitement professionnel pour les costumes historiques », a-t-elle déclaré au LA Times.

« Dans les années 80, un groupe de professionnels du costume se sont réunis pour énoncer une résolution selon laquelle le costume historique ne devrait pas être porté.

« Donc, mon inquiétude est que les collègues des collections de costumes historiques vont maintenant subir des pressions de la part de personnes importantes pour les laisser porter des vêtements. »

Le Dr Justine De Young, professeur d’histoire de la mode au Fashion Institute of Technology, a déclaré à People que Kim était « irresponsable et inutile » de le porter.

« Elle peut – et a fait –– commander une réplique qui serait impossible à distinguer de l’original », a déclaré le Dr Young.