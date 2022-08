De nouvelles images Hocus Pocus 2 révèlent les jeunes sœurs Sanderson et plus

Hocus Pocus 2 est dans un peu plus d’un mois, et de nouvelles images ont révélé les Sanderson alors qu’ils étaient enfants et qu’ils ont retrouvé leur livre de sorts.

En tant que première de Hocus Pocus 2 se rapproche de plus en plus, de nouvelles images fixes du film ont révélé de nouveaux regards sur les jeunes protagonistes, les jeunes versions des sœurs Sanderson et des Sanderson étant réunies avec leur livre de sorts dans ce qui semble être une boutique de cadeaux qui a été installée dans leur ancien Cottage. La suite tardive du film de 1993 a terminé le tournage plus tôt cette année et sera présentée en première sur Disney + juste à temps pour Halloween, ramenant Bette Midler, Sarah Jessica Parker et Kathy Najimy en tant que sœurs Sanderson qui chercheront à nouveau à semer le chaos et la folie. le monde.

Disney a récemment publié une bande-annonce pour le prochain film, qui se déroulera 29 ans après les événements de Hocus Pocus, avec la résurrection par inadvertance des Sanderson conduisant à nouveau au chaos à Halloween lorsque la bougie Black Flame est allumée par les lycéens Becca, Cassie et Izzy. Avec le trio de sorcières, Doug Jones reprendra également son rôle de Billy Butcherson, et certains des nouveaux venus dans la franchise incluent Whitney Peak, Lilia Buckingham et Belissa Escobedo en tant que trois adolescents et Jeu des trônes et la star de Ted Lasso, Hannah Waddingham.

Les nouvelles images donnent un premier aperçu de Buckingham et Escobedo dans leurs rôles respectifs de Cassie et Izzy et le premier regard de bonne qualité sur les jeunes versions des Sanderson Sisters présentées dans le film. Une autre image partagée par le compte de fans Instagram Hocus Pocus Guide, qui était sur place pour fournir des vidéos et des images des coulisses pendant le tournage, montre les Sanderson jetant un sort à l’aide de leur livre ancien, tout en étant entourés de ce qui semble être Sanderson Sister t- chemises qui sont vendues depuis l’ancienne chaumière des sorcières. Ramener l’histoire dans le monde moderne une fois de plus présente clairement plusieurs situations comiques auxquelles les sorcières doivent faire face, et même si le scénario suit à peu près le film original à la lettre, on s’attend à ce que Hocus Pocus 2 sera l’un des succès de la saison. Découvrez les images ci-dessous.





Hocus Pocus 2 apporte une familiarité nostalgique à Disney +

Synopsis de Disney pour Hocus Pocus 2 se lit comme suit : « Cela fait 29 ans que quelqu’un n’a pas allumé la bougie de la flamme noire et ressuscité les sœurs du XVIIe siècle qui ont été exécutées pour avoir pratiqué la sorcellerie, et elles cherchent à se venger. Maintenant, c’est à trois lycéens de trouver comment empêcher les sorcières voraces de faire un nouveau genre de ravages à Salem avant minuit la veille de la Toussaint. »

Bien que l’histoire soit familière, l’anticipation de la nouvelle suite garantit presque un autre succès sur Disney + lors de la première du film le 30 septembre. Avec Hocus Pocus ayant été un élément régulier de la saison d’Halloween pendant près de trois décennies, la suite de l’histoire des Sanderson attirera les nouveaux et les anciens fans, et sera un ajout bienvenu aux nouveaux films et émissions à venir sur Disney + le mois prochain.