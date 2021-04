De nouvelles images HD du Motorola Moto G60 apparaissent

Ces images révèlent que le Motorola Moto G60 comportera le capteur Samsung HM2 de 108 mégapixels pour sa caméra arrière principale.

Si il y a quelques jours nous vous montrions les premiers rendus du prochain terminal Motorola, le Moto G60, maintenant nous pouvons vous montrer nouvelles images HD du nouveau fleuron du constructeur américain dans le milieu de gamme.

C’est tout ce que nous savons sur le Motorola Moto G60

Grâce aux gars de Gizmochina, nous avons pu savoir que le pronostiqueur bien connu Mukul sharma a posté sur son compte Twitter officiel une image de haute qualité des caméras arrière du Motorola Moto G60.

Dans cette publication, Sharma confirme que ce nouveau terminal Motorola sera équipé de un appareil photo principal de 108 mégapixelsPlus précisément, il montera le capteur Samsung HM2, le même que celui du realme 8 Pro, et une caméra frontale de 32 mégapixels.

[Exclusive] Sur les 2 prochains smartphones Moto G, un G présentera une configuration de caméra Quad 108MP avec un jeu de tir selfie 32MP – le meilleur du segment.

Plus de détails à venir.

N’hésitez pas à retweeter.#NextMotoG pic.twitter.com/er2JzBg7Sv – Mukul Sharma (@stufflistings) 10 avril 2021

Comme pour le reste des spécifications, le Motorola Moto G60 aura un écran de 6,78 pouces avec résolution Full HD + et un taux de rafraîchissement de 120 Hz, un processeur Qualcomm Snapdragon 732G, 4 et 6 Go de RAM, 64 et 128 Go de stockage interne UFS 2.1 et un grand Batterie de 6000 mAh.

Dans la partie photographique, le capteur de 108 mégapixels susmentionné sera accompagné d’un Capteur ultra grand angle de 8 mégapixels et un capteur de profondeur pour le mode portrait de 2 mégapixels.

Ce nouveau terminal de la marque appartenant à Lenovo vient de s’achever son catalogue de smartphones milieu de gamme pour cette 2021, après la présentation, il y a quelques semaines, des Motorola Moto G50 et Moto G100.

Compte tenu du grand nombre de fuites qui nous parviennent dans les dernières semaines du Moto G60, il n’est pas déraisonnable de penser que sa présentation peut être produit dans les prochaines semaines.

Quoi qu’il en soit, dès son lancement officiel, nous vous confirmerons toutes les spécifications et les prix de mise sur le marché du dernier terminal Motorola.

