De nouvelles images F9 réunissent Dom, Letty et Han dans des courses rapides et furieuses dans le futur

Les fans attendent depuis plus d’un an la sortie de Fast & Furious 9, également connu sous le nom de F9. Le film se prépare enfin pour une sortie en salles, et les fans sont impatients de découvrir l’intrigue de la dernière histoire sur Dom alias Dominic Toretto et son équipe de casse-cou de course. Dans une récente interview avec EW, Vin Diesel, qui joue Dom, a promis que le retour du personnage favori des fans Han dans F9 sera satisfaisante et au cœur de l’éthos du Rapide et furieux la franchise.

Vin Diesel partage un nouveau regard exclusif sur ‘F9’: « Ce sera un jour spécial lorsque ce public sera de retour au cinéma. » https://t.co/hjuXvm3Tw9 – Divertissement hebdomadaire (@EW) 11 janvier 2021

« Han fait partie intégrante de cette franchise. Si vous vous en souvenez, il est en quelque sorte responsable des années d’absence de Dom Toretto. C’est lui qui travaille avec lui au Mexique, il est le seul à savoir où se trouve Dom, et à bien des égards. est le pont pour Dom quand Dom revient à Tokyo Drift. Il y a donc quelque chose de très spécial et de magique dans le personnage Han. Quand vous voyez le film, vous le ressentirez, mais je crois qu’au fond c’est un autre témoignage de, non seulement don ‘ne tournez pas le dos à la famille, mais n’abandonnez pas la famille. Sans dévoiler l’intrigue, c’est le thème: n’abandonnez pas la famille. «

Le personnage de Han, joué par Sung Kang, est apparu pour la première fois dans le non-officiel Rapide furieux retombées Meilleure chance demain. Après cela, il a sauté dans la continuité principale de la franchise en Le rapide et le furieux: Tokyo Drift. Han a continué à faire des apparitions sporadiques dans la franchise en tant qu’allié proche de Dom et de son équipage jusqu’à ce que le personnage soit apparemment tué pendant Fast & Furious 6.

Ainsi, la nouvelle que Han reviendrait pour F9 a été accueilli avec beaucoup de surprise et d’excitation par les fans, qui ont hâte de découvrir comment Han a pu tromper la mort pour se battre pour un autre jour. Selon vin Diesel, les fans vont trouver que la longue attente du film en vaut la peine une fois F9 arrive enfin dans les salles.

«Lorsque vous faites un bon film, votre premier objectif est de faire quelque chose dont vous pouvez être fier, et dans le secteur du cinéma, vous apprenez dès le début que lorsque le film sort, même sans [global health emergency], est rarement sous votre contrôle. Mais quand on pense vraiment à la qualité du film, il faut plus de temps pour travailler en post-production, plus de temps pour faire les bons plans; cela vous donne un petit coussin. Je veux faire sortir le film pour tous les grands fans qui attendaient ce chapitre – et pourtant regarder le monde dans lequel nous vivons. Je peux seulement dire que lorsque vous verrez le film, vous serez excité et, espérons-le, vous serez vraiment, vraiment heureux. «

Réalisé par Justin Lim, F9 stars Vin Diesel, John Cena, Michelle Rodriguez, Tyrese Gibson, Chris « Ludacris » Bridges, Jordana Brewster, Nathalie Emmanuel et Sung Kang, avec Helen Mirren, Charlize Theron et Cardi B. Le film arrive en salles le 28 mai. Cette nouvelle arrive de Entertainment Weekly.

