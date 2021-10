De nouvelles images des résurrections matricielles apparaissent

S’il est une saga de science-fiction qui a le plus révolutionné les années 2000, c’est bien Matrice. En pleine expansion d’Internet, ce film réalisé par le sœurs Wachowski a entrepris d’explorer de manière innovante la réalité virtuelle, la technologie et son lien avec l’homme. Le premier film est sorti en 1999 et les deux suivants en 2003, tous trois mettant en vedette Keanu préfet, que bien qu’il soit déjà connu pour sa participation à Point de rupture, avec ces bandes, il a atteint la célébrité. Et cette année, il revient avec Les résurrections matricielles.

Il semblait impensable qu’après 18 ans, le film revienne, mais à l’ère des redémarrages, des remakes et des crossvers, tout est possible. En fait, il sera présenté plus tard cette année et de nouvelles images ont été publiées. Dans ce film, l’un des visages les plus connus ne sera pas présent : Laurence Fishburne. L’acteur qui a donné vie à Morphée décidé de ne pas faire partie de Matrice 4, mais votre personnage aura un remplaçant.

Il s’agit de Yahya Abdul-Mateen II, qui ne s’improvise pas, puisqu’il a travaillé dans Bonbon de Jordan Peel, au Veilleurs et en Aquaman 2, pour ne citer que quelques-uns de leurs titres les plus populaires. Le site américain Divertissement hebdomadaire a dévoilé le premier aperçu de son propre Morpheus et c’est vraiment cool.

L’interprète a avoué dans une interview au médium qu’il savait que « réinterpréter » un personnage aussi connu et dont l’empreinte est déjà marquée par Fishburne était un vrai défi, mais il l’a tout de même relevé. « Je pense que le script a fourni un nouveau récit et de nouvelles opportunités qui ont fait de la place dans l’univers de Matrix pour un nouveau Morpheus. », a-t-il exprimé.

D’autre part, d’autres images de lui ont également été publiées avec Keanu préfet, qui bien sûr, sera à nouveau Neo. Le film réalisé par Lana Wachowski complète son casting avec des performances de Carrie Anne Moss, qui sera à nouveau Trinity, Jessica Henwick, Jonathan Groff, Neil Patrick Harris, Priyanka Chopra Jonas, Christina Ricci, Telma Hopkins, Eréndira Ibarra, Toby Onwumere, Max Riemelt, Brian J. Smith et Jada Pinkett Smith.

Les résurrections matricielles sortir en salles dans Espagne le prochain 17 décembre, au Mexique le 22 et le Argentine les 23 décembre.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂