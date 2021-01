De nouvelles images de The Conjuring 3, The Suicide Squad, The Many Saints of Newark et plus encore révélées

HBO Max a publié une nouvelle bande-annonce faisant la promotion des sorties de films de cette année qui seront diffusées sur le streamer le jour même de leur première en salles, et la vidéo comprend de nouvelles images de nombreux titres attendus. De Godzilla contre Kong et Combat mortel à La brigade suicide et La conjuration: le diable m’a fait le faire, il y a beaucoup à être enthousiasmé par la bande-annonce fournissant un peu de tout avec de grandes premières prévues pour chaque mois.

Cette année, chaque @WBPictures Le film sera dans les salles et en streaming exclusivement sur HBO Max. Les plus grandes premières chaque mois. pic.twitter.com/5ipY3x4mBi – HBO Max (@hbomax) 27 janvier 2021

Dans la bande-annonce, nous pouvons voir de nouvelles images de Les nombreux saints de Newark, une préquelle de la série à succès HBO Les Sopranos. Réalisé par Alan Taylor, le film se déroule dans les années 60 et 70 et met en vedette Michael Gandolfini dans le rôle du jeune Tony Soprano, le même personnage joué à l’origine par son défunt père James Gandolfini. Alessandro Nivola, Leslie Odom Jr. et Jon Bernthal sont également à l’affiche. La préquelle sortira simultanément le 24 septembre.

Les fans d’horreur pourraient être les plus enthousiasmés par la sortie de La conjuration: le diable m’a fait le faire. La troisième tranche de La conjuration série, la suite ramène Patrick Wilson et Vera Farmiga comme enquêteurs paranormaux Ed et Lorraine Warren. Dans la nouvelle bande-annonce de HBO Max, nous avons plusieurs aperçus du retour des Warrens, qui inclut Ed répondant à un appel téléphonique et demandant: « Comment pouvons-nous aider? » Réalisé par Michael Chaves et écrit par David Leslie Johnson-McGoldrick, le film sortira sur HBO Max et dans les salles le 4 juin.

Il y a aussi de belles images de La brigade suicide, y compris une scène amusante entre John Cena en tant que Peacemaker et Idris Elba en Bloodsport. Lorsque Bloodsport avertit Peacemaker que personne n’aime un show-off, le personnage grossier de Cena répond: « À moins que ce qu’ils montrent est dope comme … » avant que le clip ne soit coupé. Cela est conforme à la promesse du scénariste et réalisateur James Gunn selon laquelle le film sera noté R.

La brigade suicide met également en vedette Margot Robbie, Joel Kinnaman, Jai Courtney, Viola Davis, Peter Capaldi, David Dastmalchian, Alice Braga, Sylvester Stallone et bien d’autres. Dans la bande-annonce de HBO Max, nous avons également d’autres aperçus de l’équipe. Le film servira de réimagination autonome plutôt que de suite directe au film de 2016 du réalisateur David Ayer. Gunn’s La brigade suicide sortira le 6 août.

Outre les titres susmentionnés, la bande-annonce de HBO Max comprend des images de Dune avec Timothée Chalamet; Les petites choses avec Jared Leto, Rami Malek et Denzel Washington; Cry Macho avec Clint Eastwood; Judas et le Messie noir avec Daniel Kaluuya; Roi Richard avec Will Smith; Réminiscence avec Hugh Jackman; et brefs extraits de Mortal Kombat, Tom et Jerry: le film, Godzilla contre Kong, et Dans les hauteurs, ainsi que les logos pour Malin, et Matrice.

Il est important de se rappeler que ces films ne seront diffusés qu’un mois sur HBO Max lors de leur sortie, mais la bonne nouvelle est qu’ils seront disponibles pour les visionner sans frais supplémentaires. Le premier de ces films à sortir simultanément en salles et sur HBO Max sera Les petites choses. Réalisé par John Lee Hancock, le thriller psychologique se déroule dans les années 1990 à Los Angeles et suit les enquêteurs poursuivant un tueur en série présumé. Vous pouvez le voir le 29 janvier. La bande-annonce de «Same Days Premiere» nous vient de HBO Max sur Twitter.

Sujets: HBO Max, Streaming, Conjuring 3, Suicide Squad 2, The Many Saints of Newark