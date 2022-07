De nouvelles images de proie taquinent la version sauvage de Predator

Une paire de nouvelles images du prochain Prédateur préquelle, Proie, taquinez davantage la vision sauvage du guerrier extraterrestre qui chassera sur Hulu le mois prochain. La première image est une gracieuseté du dernier numéro d’Empire Magazine et trouve le monstre de cinéma emblématique émergeant de la brume pour démontrer une fois de plus ses compétences sanglantes et brutales.

Proie expliquera comment le Predator est venu sur Terre pour la première fois, avec l’atterrissage extraterrestre en 1719. Alors que cette dernière image taquine un Predator qui sera familier aux fans, il y a quelques changements notables par rapport à la version la plus reconnaissable, comme le masque très différent qui cache ces mandibules bien-aimées.

Proie le réalisateur Dan Trachtenberg a déclaré que son Prédateur sera le plus effrayant encore en disant:

« Je voulais [the Predator] être plus effrayant que nous ne l’avons vu auparavant. Il est intelligent et doté d’une technologie de pointe, ce qui le rend encore plus difficile à affronter. Le cinéaste a ensuite révélé que, bien que la technologie du Predator laissera toujours les armes terrestres dans la poussière, ce sera un extraterrestre moins avancé que celui auquel le public est habitué. « Mais parce que le film se déroule 300 ans dans le passé, ces choses doivent sembler un peu plus anciennes que ce que nous avons vu auparavant, mais aussi toujours beaucoup plus avancées que ce que nous pensons que nos terriens seraient capables de gérer. »

Une deuxième image de Proie vient avec l’aimable autorisation de Magazine SFX et trouve le Predator en train de se battre avec Naru (Amber Midthunder), une jeune guerrière Comanche qui protège sa tribu contre un Predator.

Proie est un tout nouveau thriller d’action de 20th Century Studios et la prochaine sortie dans le long terme Prédateur la franchise. Réalisé parDan Trachtenberg (Les garçons, 10 Cloverfield Lane), Proie se déroule dans la nation Comanche il y a 300 ans et raconte l’histoire d’une jeune femme, Naru, une guerrière féroce et hautement qualifiée. Elle a été élevée dans l’ombre de certains des chasseurs les plus légendaires qui parcourent les Grandes Plaines, alors quand le danger menace son camp, elle entreprend de protéger son peuple. La proie qu’elle traque et affronte finalement se révèle être un prédateur extraterrestre très évolué avec un arsenal techniquement avancé, ce qui entraîne une confrontation vicieuse et terrifiante entre les deux adversaires.





Proie Fera place à plus Prédateur Films

Proie laissera tomber le Predator dans une période de temps totalement différente de celle que nous avons vue auparavant – quelque chose qui devrait relancer la franchise après quelques … ratés. Le réalisateur Dan Trachtenberg espère que ce léger changement d’approche ouvrira la voie à plus pour plus Prédateur films après la sortie de Proie.

« Il y a beaucoup d’idées passionnantes sur ce qui pourrait être le prochain pour la franchise », a récemment déclaré Trachtenberg. « Les choses qui m’excitent le plus sont les swings les plus audacieux et je pense qu’il y a de la place pour faire d’autres choses qui n’ont pas été faites auparavant. »

Écrit par Patrick Aisson (Jack Ryan, Treadstone), Proie étoiles Légion l’acteur Amber Midthunder dans le rôle de Naru, aux côtés de Dakota Beavers, Stormee Kipp, Michelle Thrush, Julian Black Antelope et Dane DiLiegro dans le rôle du Predator.





Proie devrait sortir par 20th Century Studios en tant que film original de Hulu le 5 août 2022.