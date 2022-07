De nouvelles images de la maison du dragon taquinent la préquelle de Game of Thrones

Plusieurs nouvelles images du prochain HBO Jeu des trônes série préquelle, Maison du Dragon, taquinez le casting principal de personnages qui espèrent captiver le public au même niveau que leurs prédécesseurs. Publié avec l’aimable autorisation de Divertissement hebdomadairece lot d’images donne un nouveau regard sur Matt Smith en tant que prince Daemon Targaryen, Emma D’Arcy en tant que princesse Rhaenyra Targaryen, ainsi que les valeurs de production massives exposées qui transporteront à nouveau les téléspectateurs dans le monde complexe de Westeros.

Maison du Dragon reprendra environ 300 ans avant les événements de l’énorme succès Jeu des trônes. La série racontera l’histoire de la période turbulente de la maison Targaryen, alors que le frère est opposé au frère et au dragon contre le dragon, alors que leurs yeux se fixent sur le trône de fer convoité. Car de quoi d’autre s’agirait-il ?

Les images taquinent les costumes et décors impressionnants qui apporteront Maison du Dragon à la vie, la série équilibrant entre familiarité et légers changements maintenant que la maison Targaryen est aux commandes pendant cette nouvelle période dans le Jeu des trônes conte. Maison du Dragon a amassé une distribution stellaire pour apporter le Jeu des trônes préquelle à la vie, y compris Paddy Considine dans le rôle du roi Viserys I Targaryen, le cinquième roi des Sept Royaumes; Emma D’Arcy dans le rôle de la princesse Rhaenyra Targaryen, le premier-né du roi Viserys; et Matt Smith dans le rôle du prince Daemon Targaryen, l’héritier présomptif du trône de fer et le frère cadet du roi Viserys.

Le reste de la distribution de soutien comprend Olivia Cooke dans le rôle de Lady Alicent Hightower, Steve Toussaint dans le rôle de Lord Corlys Velaryon, Eve Best dans le rôle de la princesse Rhaenys Velaryon, Sonoya Mizuno dans le rôle de Mysaria et Rhys Ifans dans le rôle de Ser Otto Hightower, entre autres.

George RR Martin a fait l’éloge de House of the Dragon

HBO

Pendant que le public attend la sortie de Maison du Dragon, Game of Thrones le créateur George RR Martin a fait l’éloge de ce qu’il a vu de la série préquelle. « J’ai vu quelques-uns d’entre eux, et je les adore », a déclaré le célèbre auteur à propos du projet. « Bien sûr, il reste encore beaucoup à faire. Effets spéciaux, synchronisation des couleurs, musique, le travail de post-production. Mais l’écriture, la réalisation, le jeu d’acteur ont tous l’air formidables. J’espère que vous les aimerez autant que moi. Je lève mon chapeau à Ryan et Miguel et à leur équipe, ainsi qu’à notre incroyable distribution.

Cette année verra Maison du Dragon se battre avec ses collègues de la série fantastique, Le Seigneur des Anneaux : Les Anneaux de Pouvoir, les deux séries devant sortir très proches l’une de l’autre. Alors que Martin se réjouit que le genre fantastique connaisse une réémergence, disant « c’est bon pour la fantasy, j’aime la fantasy, j’aime la science-fiction », le Jeu des trônes le créateur espère que Maison du Dragon sort en tête.

« Dès que les dates ont été annoncées, c’est » oh, la bataille pour la suprématie. C’est Rings of Power contre House of [the] Dragon, qui va gagner ? Je ne sais pas pourquoi ils doivent toujours faire ça. »

La première saison de Maison du Dragon est prévue pour le 21 août 2022 et comprendra dix épisodes.