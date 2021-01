De nouvelles images de films inexplorées montrent Nathan Drake à la découverte de la clé de l’aventure

Nouvelles images de l’adaptation anticipée du jeu vidéo Inexploré taquiner la première aventure grand écran de Nathan Drake. Le projet est en développement depuis plusieurs années et il est enfin sur le point d’ouvrir dans les salles. Tom Holland joue dans Inexploré comme Nathan Drake et Mark Wahlberg comme mentor Victor Sullivan avec un casting de soutien qui comprend Antonio Banderas, Sophia Taylor Ali et Tati Gabrielle. Wahlberg était à l’origine attaché à la star de l’adaptation sur grand écran en tant que Drake, mais le développement a fini par prendre beaucoup plus de temps que prévu, donc Holland a été intégré.

Une nouvelle année. Une nouvelle aventure vous attend. #UnchartedMoviepic.twitter.com/iHiKm6OWpy – Uncharted (@unchartedmovie) 1 janvier 2021

Les fans attendent le Inexploré bande-annonce, mais il faudra probablement un peu plus longtemps pour attendre les premières images officielles. Pour l’instant, de nouvelles images devront faire l’affaire. Une croix dorée est présentée dans l’une des nouvelles images. Dans une autre image, il semble que la croix est en fait une clé secrète, bien que l’on ne sache pas ce qu’elle révélera lorsque le film ouvrira dans les salles. Ailleurs, une ancienne statue couverte de toiles d’araignée est exposée, ainsi qu’une ancienne carte du monde.

Inexploré va mettre l’accent sur un jeune Nathan Drake, ce qui est différent de ce que les fans ont l’habitude de voir dans les jeux vidéo. On pense que le film lancera une franchise avec Tom Holland dans tous les versements, bien que cela dépendra en grande partie de sa performance lors de sa sortie finale. Sony a annoncé pour la première fois son intention d’amener la franchise de jeux vidéo sur grand écran en 2008, donc les fans attendent depuis longtemps pour voir Drake sur grand écran.

Après avoir annoncé le Inexploré film en 2008, un certain nombre d’écrivains et de réalisateurs ont signé et ont ensuite quitté le projet. Plusieurs réécritures de scripts ont eu lieu pendant cette période, qui se sont ensuite transformées en quelque chose de complètement différent. Holland a été choisi en 2017 et Ruben Fleischer est venu en 2019 pour diriger le film à partir d’un scénario écrit par Art Marcum et Matt Holloway. La production a démarré en mars 2020, bien qu’elle ait été rapidement arrêtée en raison de la crise de santé publique. À l’époque, de nombreux fans ont commencé à croire que le Inexploré film a été maudit et qu’il était destiné à ne jamais ouvrir dans les théâtres.

Après avoir arrêté la production en mars, le Inexploré le film a repris en juillet. Cette fois, ils ont pu terminer la photographie principale avant que Tom Holland ne doive partir pour Spider-Man 3. Au moment d’écrire ces lignes, Inexploré est toujours sur la bonne voie pour sortir en salles le 16 juillet 2021 dans IMAX, RealD 3D et Dolby Cinema par Sony Pictures Releasing. Cela dit, tout peut arriver d’ici là, et un retard ne serait pas du tout surprenant. En attendant la première bande-annonce officielle, vous pouvez consulter les nouvelles images du film ci-dessus, grâce à le compte Twitter officiel du film Uncharted.

Sujets: Uncharted, Jeux vidéo