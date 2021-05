De nouvelles images de Batman de Robert Pattinson confirment les changements esthétiques du nouveau film du personnage

L.MANETTI-H.ROBERTS & C. SpA Somatoline Cosmetic Deodorant peau sensible 75ml Vapo

Somatoline Cosmetic Peau sensible Deodorant Deo Vapo Une ligne de desodorisants qui fournit de longue duree efficace et la delicatesse meme aux peaux sensibles ou epilees. * Nouvelle formule amelioree avec la technologie qui absorbe la sueur, avec des agents apaisants et emollientiche renforcer le film hydro-lipidique de la zone delicate sous les aisselles. Sans alcool, les conservateurs et les parabenes. Formule pour reduire les risques d'allergies. Disponible en format de pulverisation 150ml, Vapo 75ml, roll-on 50 ml. * ? l'exception du format vapo. Deodorant Triple Action Il fonctionne pendant 48 heures contre la transpiration sans la bloquer Il reduit la mauvaise odeur en agissant contre les bacteries Elle protege la peau, meme sensible ou rasee. ideal pour Les hommes et les femmes qui ont la peau sensible ou rases, et pour ceux qui recherchent un produit delicat, sans pour autant sacrifier l'efficacite deodorant. Resultats cliniquement prouves Deodorants Soins bebe Teste cliniquement sous controle dermatologique sur des sujets ayant une peau sensible et rasee. 48h efficacite. Ils agissent meme pendant le pic de la transpiration pour prevenir l'apparition des odeurs et des taches pendant la journee. Un complexe innovant d'ingredients qui reduit la transpiration. Aluminometasilicate de magnesium en poudre absorbante qui favorise l'effet sec. Les sels d'aluminium de chlorhydrate: moduler la secretion glandulaire reduire la transpiration. Triethyle: Creer un environnement defavorable pour les bacteries, la principale cause de la mauvaise odeur. La vitamine E et diglycerides dermoprotettori: apaisante et agents adoucissants qui ameliorent le film hydrolipidique.