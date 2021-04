De nouvelles images avant et après Cruella montrent la transformation du méchant Disney d’Emma Stone

Plusieurs images récemment publiées donnent aux fans de Disney un aperçu de la préquelle à venir, Cruella. Montrant les personnages principaux de deux looks très différents, la star Emma Stone ressemblant un peu plus à elle-même avant de se transformer en méchant en noir et blanc que nous connaissons et aimons tous, les images montrent également les complices de Cruella Jasper et Horace, interprétés par Joel Fry et Paul Walter Hauser, la journaliste de Cruella, Anita, jouée par Tuer Eve star Kirby Howell-Baptiste, et enfin Mark Strong dans le rôle de John, le valet indigne de confiance de la baronne von Hellman.

«Il est difficile de qualifier quelqu’un de mauvais quand on le voit depuis le tout début», déclare Emma Stone à Total Film #Cruellahttps://t.co/Xa3RZNtd8Wpic.twitter.com/eLrPgRDxCc – Film total (@totalfilm) 30 mars 2021

Cruella reprendra avec le tristement célèbre personnage de Disney dans les années 1970 à Londres au milieu de la révolution punk rock, et suit une jeune grifter nommée Estella, une fille intelligente et créative déterminée à se faire un nom avec ses créations. Elle se lie d’amitié avec une paire de jeunes voleurs qui apprécient son appétit pour le mal, et ensemble, ils sont capables de se construire une vie dans les rues de Londres.

Un jour, le flair d’Estella pour la mode attire l’attention de la baronne von Hellman, une légende de la mode au chic dévastateur et terriblement haute. Mais leur relation déclenche un cours d’événements et de révélations qui amèneront Estella à embrasser son côté méchant et à devenir Cruella bruyante, à la mode et vengeance.

Star Emma Stone, qui agit également en tant que producteur sur le projet Disney, a révélé que Cruella montrera les côtés du personnage tristement célèbre qui n’ont jamais été vus auparavant, ajoutant de la profondeur à la 101 Dalmatiens scélérat.

« Il est difficile d’appeler quelqu’un un mauvais ‘un complètement quand vous le voyez depuis le tout début. Vous savez, une fois que vous avez vu l’histoire d’origine, les choses commencent à se reconstituer et ont un peu plus de sens, même si son comportement en tant que adulte n’est en aucun cas excusable. Je pense qu’au moment où vous arrivez à la fin de [this film], vous commencez à comprendre comment ce récit autour de Cruella s’est développé. «

Le réalisateur Craig Gillespie fait écho à ces sentiments en disant: «Chaque fois que j’aborde un personnage, j’essaie de comprendre d’où il vient, ce qui, je pense, vous donne intrinsèquement de l’empathie», explique-t-il. « C’était important de faire ce voyage avec Cruella. Et donc le public, bien qu’il ne soit pas nécessairement d’accord avec ce qu’elle fait, peut le comprendre, et les choix qu’elle a dû faire, compte tenu de la situation dans laquelle elle se trouve. »

Cruella devrait sortir en salles et disponible simultanément sur Disney + avec Premier Access le 28 mai 2021 aux États-Unis. Le film a récemment reçu une note officielle de PG-13 en raison de « certains éléments violents et thématiques », ce qui signifie que le film Cruella ne craindra pas les plans infâmes et les perspectives violentes du méchant emblématique.

Dirigé par Moi, Tonya et Lars et la vraie fille Craig Gillespie d’après un scénario écrit par Aline Brosh McKenna (Ex petite amie folle), Jez Butterworth (Ford contre Ferrari), Kelly Marcel (Venin) et Tony McNamara (Le favori), ainsi que Dana Fox et Steve Zissis, attendez Cruella être un peu plus orienté vers les adultes que les aventures animées sur lesquelles il est basé. Cela nous vient grâce à Games Radar.

Sujets: Cruella, Disney Plus, Disney