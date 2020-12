De nouvelles fuites sur Fortnite révèlent les skins Marvel et DC

Le 15 décembre, la dernière mise à jour de Fortnite a été mise en ligne, et bien sûr, avec elle, un ensemble d’informations extraites de données divulguées presque instantanément. Les fuites ont révélé des skins très étonnants, y compris des personnages Marvel et DC, et nous savons tous que les croisements ne sont pas une nouveauté pour Fortnite. Il n’est donc pas surprenant que Black Panther, Captain Marvel, Taskmaster et Green Arrow arrivent sur Fortnite dans une future mise à jour.

L’ensemble des héros Marvel fera partie d’un « merveille: Pack royauté et guerriers,« dont nous ne pensons pas que la devise du jeu pourra acheter ce pack – uniquement de l’argent réel.

La description de l’ensemble se lit comme suit: « Les guerriers peuvent être formés pour n’importe quelle raison, que ce soit la responsabilité d’un roi, le devoir d’un soldat ou le prix d’une arme à feu.«

Nous ne savons pas si vous pourrez acheter ces tenues séparément, mais pour le moment, elles ne sont disponibles que dans le lot.

Epic poursuit également le pack mensuel d’équipage, et cette fois, il s’agit de Green Arrow de l’univers DC. Comme les autres tenues ici, Green Arrow a également été divulgué. Green Arrow est exclusif pour ceux qui paient pour le pack mensuel; ceux qui ne le font pas ne peuvent pas porter la flèche verte.

Ce sont les tenues principales qui ont fui aujourd’hui, mais une pléthore d’autres skins et objets ont également été divulgués, donc si vous voulez les découvrir tous, rendez-vous sur votre page Leaked Skins et jetez un œil. Pour ceux qui veulent savoir en quoi consistait la mise à jour 15.10, nous sommes là pour vous.