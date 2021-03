De nouvelles espèces de transformateurs seront introduites dans le redémarrage de la série animée Nickelodeon

Une nouvelle vision du Transformateurs arrive sur le petit écran avec l’aimable autorisation de Nickelodeon, le studio faisant équipe avec Hasbro’s Entertainment One pour coproduire une animation originale Transformateurs Série Nickelodeon. Basée sur la propriété bien-aimée, qui suit des robots extraterrestres qui peuvent se déguiser pour ressembler à toutes sortes de véhicules et d’autres objets, cette nouvelle série introduira une nouvelle espèce de transformateurs qui doivent trouver leur place et leur but parmi les Autobots, les Decepticons et la famille humaine qui les adopte.

Nickelodeon’s Transformateurs La série comprendra 26 épisodes d’une demi-heure et devrait être diffusée exclusivement sur Nickelodeon aux États-Unis avant d’être diffusée à l’international. «Dès que j’ai lu le concept créatif, qui est au cœur de la famille, je savais que nous devions absolument raconter cette histoire avec nos bons amis d’eOne et Hasbro», a déclaré Ramsey Naito, président de Nickelodeon Animation. « La série racontera une histoire réinventée mettant en vedette à la fois des personnages originaux et des favoris des fans pour une toute nouvelle génération d’enfants et de familles. L’équipe créative de Nick, supervisée par Claudia Spinelli, SVP du développement de l’animation, a hâte de commencer construire ce nouveau monde. «

La série a déjà des talents expérimentés à bord et est en cours de production exécutive par Ant Ward (Rise of the Teenage Mutant Ninja Turtles) et Nicole Dubuc (Transformateurs: robots de sauvetage). Cette nouvelle Transformateurs La série a été développée et sera co-produit par Dale Malinowski (Rise of the Teenage Mutant Ninja Turtles).

«Nous sommes ravis de travailler avec Nickelodeon pour élargir l’univers animé de Transformers et donner vie à une toute nouvelle histoire plus que ce que l’on peut imaginer», a ajouté Olivier Dumont, président des marques familiales d’eOne. « Cette nouvelle série est une nouvelle approche créative de la marque, qui passionnera les fans de longue date du monde entier et bientôt les fans, tous étant présentés aux robots déguisés par une équipe créative de A list dirigée par Mikiel Houser d’eOne. »

Depuis ses débuts en 1984, le Transformateurs se sont avérés être une franchise durable, générant un nombre infini de jouets, d’émissions animées, de bandes dessinées et de films. En fait, la série de Nickelodeon n’est que l’une des nombreuses nouvelles imaginations des robots déguisés, Netflix produisant également la leur Transformers: War for Cybertron trilogie.

Quant à leurs aventures continues sur grand écran, Paramount Pictures est prêt à relancer la franchise, avec Credo 2 le réalisateur Steven Caple Jr a été chargé de diriger le projet. Bien que les détails restent en grande partie un mystère, le projet a récemment reçu un titre de travail intrigant; Transformateurs: Beast Alliance. Des sources ont également révélé que Transformateurs: Beast Alliance aura lieu « dans la chronologie de Bumblebee » et que l’histoire se déroulera dans les années 1990. Il a également été rapporté que le film « aura la saveur d’un film de braquage qui s’étendra de Brooklyn à l’Amérique du Sud ».

Actuellement, il n’y a aucune confirmation concernant les transformateurs qui apparaîtront dans le film, mais le titre provisoire suggère fortement que la série des années 90 Beast Wars sera mis en action à un certain titre. Steven Caple Jr Transformateurs Le film cherche à commencer le tournage à la fin du printemps ou au début de l’été. Nickelodeon’s Transformateurs la série n’a pas encore de date de sortie. Cela nous vient grâce à Deadline.

