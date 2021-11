De nouvelles données suggèrent la durée réelle de Spider-Man: No Way Home et surprise

Il y a quelques jours, l’information est arrivée que Spider-Man : Pas de chemin à la maison il durera environ 2 heures 30 minutes. Les discussions sur le web n’ont pas attendu et de nombreux fans ont célébré que le film ait duré si longtemps, surtout compte tenu de la possibilité qu’il présente ce qu’on appelle le spiderverse : la rencontre des trois Spideys live action, Tom Holland, Tobey Maguire et Andrew Garfield. Nerfs!

La vérité est que maintenant une entreprise sérieuse est arrivée pour ajouter des données aux spéculations des initiés. Il s’agit d’Ingresso, une entité brésilienne qui se consacre à la vente de billets et a laissé une donnée surprenante : la troisième tranche de l’arachnide dans le MCU durera 2 heures et 39 minutes. De cette façon, le film mettant en vedette Holland serait le plus long de la franchise si l’on ne compte pas Avengers : Fin de partie.

Quelle est la durée de Spider-Man : No Way Home ? La réponse

Combien de temps ont duré les précédents épisodes de l’arachnide le plus célèbre de l’histoire ? Retour à la maison: 2 heures et 13 minutes. Loin de la maison: 2 heures et 9 minutes. Des marques lointaines pour ce qui est attendu de cette troisième entrée dans le Univers cinématographique Marvel. Bien sûr, si les rumeurs sont vraies, il y a beaucoup d’intrigue à traverser une fois que nous sommes assis dans les sièges du cinéma.

Rappelons-nous : le Docteur étrange agit en tant que mentor pour Pierre Parker sur bande et l’aide avec un sort pour faire oublier son identité secrète, qui a été révélée dans le film précédent. Cependant, quelque chose ne va pas et le multivers est révélé. Alors les méchants comme lui Doc Ock, Electro et le Bouffon Vert Ils viennent au MCU pour combattre le héros qui les a vaincus dans le passé : Homme araignée. Bien qu’il s’agisse d’une version alternative…

Compte tenu du Top 3 des films les plus longs du MCU cette rumeur place Pas moyen de rentrer comme le deuxième plus long film de merveille et peut-être un événement à la hauteur de ce que nous avons vu dans l’entrée finale du Vengeurs. Il n’est pas étonnant que le réalisateur de ce film Spidey se réfère à son film comme Spider-Man : Fin de partie. Une sacrée information ! Quel est le Top 3 auquel nous avons fait référence ci-dessus ?

1. Avengers : Endgame – 3 heures 1 minute

2. Éternels – 2 heures 36 minutes

3. Avengers : Infinity War – 2 heures 29 minutes

