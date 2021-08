De nouvelles boulangeries asiatiques-américaines trouvent un sweet spot biculturel

Pour certains Américains d’origine asiatique, le cookie dim sum du Sunday Bakeshop aura le goût de l’enfance.

Il ressemble à un biscuit au sucre typique, sauf avec des graines de sésame sur le dessus. Mais mordez dans le centre crémeux de haricots rouges et cela rappelle les boulettes de sésame frites et fourrées servies dans un restaurant chinois de dim sum.

La concoction est un clin d’œil de la chef pâtissière Elaine Lau à sa grand-mère, qui en faisait souvent. Les produits de boulangerie que l’équipe de Lau prépare – comme les croissants au chocolat hojicha et les biscuits au lapin chinois blanc – ne se trouveront dans aucune boulangerie en Asie. Il y a une sensibilité américaine intrinsèque dans la boutique de près de 3 mois.

« En parlant à certains Américains d’origine asiatique et à d’autres personnes qui ont essayé certaines de nos pâtisseries, nous recevons beaucoup de commentaires où ils sont comme… » Oh, cela m’a ramené plusieurs années en arrière « , quand ils grandissaient, « , a déclaré Lau, 35 ans, qui est né à Oakland.

Un cookie Dim Sum est exposé au Sunday Bakeshop à Oakland, en Californie, le jeudi 19 août 2021. Eric Risberg / AP

« Pour nous, c’est plutôt agréable de pouvoir évoquer des souvenirs et des sentiments positifs avec nos pâtisseries. »

Des gâteaux ube aux muffins mochi, les boulangeries qui encapsulent doucement la croissance asiatique et américaine ont fait leur apparition ces dernières années. Leurs confections sont un véhicule délicieux pour les jeunes et intrépides Américains d’origine asiatique pour célébrer leur double identité.

Les ingrédients qu’ils trouvaient embarrassants alors que les enfants étaient mélangés avec des pâtisseries européennes ou américaines «traditionnelles» pour en faire quelque chose de nouveau. Certains des boulangers se réjouissent de la possibilité de dissiper les idées fausses culinaires et sociétales, en particulier compte tenu des mois de haine anti-asiatique.

La chef pâtissière Elaine Lau crée un croissant au fromage de maïs au Sunday Bakeshop d’Oakland, en Californie, le jeudi 19 août 2021. Eric Risberg / AP

L’expérience d’être un enfant immigré entre deux cultures très différentes est ce qui a inspiré le nom et le concept de Third Culture Bakery, à quelques kilomètres de Sunday Bakeshop, à Berkeley. Ouvert depuis 2018, c’est une idée originale des maris Weenter Shyu, 31 ans, et Sam Butarbutar, 32 ans. Neuf mois après le début de leur cour, ils ont décidé d’ouvrir une boulangerie ensemble et d’étendre le commerce de muffins mochi de Butarbutar au-delà de la vente en gros et des pop-ups. Le muffin mochi, toujours un élément de signature, est influencé par les racines indonésiennes de Butarbutar et fabriqué avec de la farine de riz mochiko cultivée en Californie.

L’opération s’est épanouie, avec deux emplacements dans le Colorado et un deuxième magasin dans la baie de San Francisco prévus. Leur menu comprend des brownies au mochi et des beignets au mochi au beurre avec des glaçages comme le matcha, l’ube et le sésame noir.

Shyu a déclaré que de nombreux clients non asiatiques n’avaient jamais été exposés à certains des ingrédients.

Un homme regarde une vitrine remplie de beignets mochi et de muffins à la Third Culture Bakery de Berkeley, en Californie, le jeudi 19 août 2021. Eric Risberg / AP

« C’est beaucoup d’éducation. Même lorsque vous éduquez et partagez d’où il vient, les gens le jugent. C’est un sac très mélangé. C’est aussi très gratifiant parce que vous voyez alors leur réaction en essayant cette nouvelle chose qu’ils n’ont jamais eue de leur vie », a-t-il déclaré.

Shyu se souvient de certaines situations délicates, comme celle de mai, lorsque Third Culture a été présenté sur une chaîne de télévision de Denver dans le cadre du Mois du patrimoine des insulaires du Pacifique américano-asiatiques. Le segment terminé incluait de la « musique orientale » que Shyu, qui est né à Taïwan, a décrit comme « grinçante et inconfortable ».

« J’ai dit à la station d’information que si vous faisiez un article sur le Mois de l’histoire des Noirs et que vous ajoutiez de la musique tribale africaine, il y aurait un scandale », a déclaré Shyu. « D’une manière ou d’une autre pour les Américains d’origine asiatique, ce n’est pas grave. C’est exactement ce contre quoi nous essayons de nous battre. »

Pour ces boulangeries, l’intégration de profils de saveurs asiatiques n’est pas un gadget. C’est ce qui semble naturel et authentique, a déclaré Deuki Hong, 31 ans, dont le Sunday Family Hospitality Group a lancé Sunday Bakeshop, et qui aime la pensée hors des sentiers battus de Lau.

« Quand j’organisais un barbecue coréen, nous étions aussi connus pour le fromage de maïs, un petit plat d’accompagnement fondant… -auteur de « Koreatown: A Cookbook. » « Wow, cela vient de notre conversation qui était très personnelle pour moi et c’est aussi vraiment délicieux. »

Rose Nguyen, une ancienne infirmière de 34 ans, a changé de carrière et a ouvert Rose Ave Bakery à l’intérieur du Block Foodhall à Washington, DC, en mars 2020, juste avant un arrêt pandémique. Nguyen vendait des morceaux Instagrammables comme des beignets à la fraise et au litchi, des gâteaux ube et des biscuits au chocolat matcha. Elle a conquis suffisamment de gourmets pour continuer avec les commandes en ligne jusqu’à sa réouverture complète en juin.

Cette photo non datée fournie par Rose Ave Bakery montre le gâteau ube de la boulangerie de Washington, DC. Boulangerie Rose Avenue via AP

Née à Rhode Island d’immigrants vietnamiens, Nguyen a déclaré que cela faisait parfois mal quand, en grandissant, ses amis blancs pensaient que sa nourriture à la maison était étrange ou dégoûtante. Il est donc gratifiant maintenant de mettre en valeur les saveurs asiatiques sans vergogne.

« Il ne s’agissait jamais de tendances ou de satisfaire les autres », a déclaré Nguyen. « C’est juste moi, en gros. L’entreprise va de pair avec qui je suis.

En tant qu’installations dans leurs quartiers, ces propriétaires de boulangerie se sont tous sentis obligés de faire quelque chose lorsque les attaques racistes contre les Asiatiques liées à la pandémie de COVID-19 ont commencé. Third Culture Bakery a collecté des dons sur ses sites pour payer et distribuer 21 000 kits de sécurité pour les personnes âgées asiatiques. Sunday Bakeshop et Rose Ave Bakery ont fait don de pâtisseries et de bénéfices à des organisations haineuses anti-asiatiques.

Cette photo non datée fournie par Rose Ave Bakery montre le beignet à la rose et au litchi à la fraise de la boulangerie de Washington, DC. Boulangerie Rose Avenue via AP

Les boulangers ont ressenti un décalage entre cette haine et le lien joyeux que leur nourriture peut créer à travers les cultures.

« C’est tellement malheureux que cela se produise, et se produise encore, parce que les gens disent qu’ils aiment la cuisine asiatique et la cuisine américaine d’origine asiatique », a déclaré Nguyen. « Pourtant, ils ne réalisent même pas que vous aimez la nourriture et que vous n’aimez pas les gens. »

Les boulangeries asiatiques traditionnelles plus anciennes ont commencé comme un moyen de reproduire quelque chose que les immigrants avaient manqué dans leur pays d’origine. L’affirmation plus audacieuse de l’identité des nouvelles boulangeries est une évolution naturelle, a déclaré Robert Ji-Song Ku, professeur d’études américano-asiatiques à l’Université de Binghamton et auteur de « Dubious Gastronomy: The Cultural Politics of Eating Asian in the USA ».

Des chefs comme Roy Choi et David Chang sont devenus célèbres au début des années 2000 en adoptant leur héritage coréen. Mais le monde de la boulangerie est toujours « une vraie frontière », a déclaré Ku.

«Cela va à l’encontre des stéréotypes des Asiatiques en tant que geeks en mathématiques. C’est en quelque sorte le côté artistique de l’identité américano-asiatique qui est souvent ignoré », a déclaré Ku. « Au lieu de cela, ils essaient vraiment de fusionner les choses – de créer ce mélange. »

Ces propriétaires de boulangerie américains d’origine asiatique de première et de deuxième génération semblent passionnés par la visibilité de la communauté américaine d’origine asiatique, qui se sent souvent invisible, a ajouté Ku.

Ils montrent qu’un ube snickerdoodle ou un muffin au sésame noir est aussi américain que n’importe quelle tarte aux pommes.

« Il n’y a rien de mal avec la tarte aux pommes », a déclaré Hong. « Mais il y a beaucoup plus de choses intéressantes qui se font… il y a beaucoup de créateurs et d’entrepreneurs asiatiques, et petit à petit ils se feront plus entendre. »