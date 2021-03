De nouvelles affiches pour Falcon et le soldat de l’hiver dévoilées

En guise d’apéritif à sa première tant attendue et à venir, Disney dévoile de nouvelles affiches pour Falcon and the Winter Soldier.

Avec la fin de Scarlet Witch and Vision, beaucoup d’entre nous voulaient plus de super-héros. Heureusement, dans quelques jours, la série qui perpétuera l’héritage de Captain America sortira. Alors pour vous mettre en appétit, rien de mieux que de jeter un œil aux dernières nouveautés affiches de Falcon et le soldat de l’hiver.

Mais ce n’est pas tout à blâmer, car Disney a également révélé que les deux nouveaux épisodes de Legends sont désormais disponibles, correspondant à chacun des protagonistes de la série. Une excellente façon de se souvenir en parcourant le chemin qui vous a conduit à ce moment.

Mais passons à l’important, les quatre nouvelles affiches publiées par la plateforme de streaming. En eux, comment pourrait-il en être autrement, on voit les principaux protagonistes de la fiction avec leurs tenues de gala respectives. Rien que nous n’ayons pas vu auparavant dans d’autres images.

Mais ils ne sont pas les seuls, puisque nous avons également deux autres affiches avec le baron Zemo et Sharon Carter. Cette dernière est peut-être un peu plus surprenante, ce qui suggère que la nièce de Peggy pourrait jouer un rôle un peu plus important que ce à quoi on pourrait s’attendre au départ.

Nous vous rappelons qu’un autre personnage qui vise à avoir beaucoup de pertinence dans l’intrigue est John Walker, également connu sous le nom d’agent américain. Ce sera celui choisi par le gouvernement, comme remplaçant officiel de Captain America à la retraite.

Falcon and the Winter Soldier débute le 19 mars avec Anthony Mackie, Sebastian Stan, Daniel Brühl, Emily VanCamp et Wyatt Russell comme principaux protagonistes. Bien sûr, aurons-nous une camée surprise comme dans la série sur The Scarlet Witch?

Allons-y!