De nouvelles affiches de The Batman !

Lego Marvel 76200 – « Avengers Endgame » Bro Thor, New Asgard (265 pièces)

Laissez votre enfant jouer avec l'imagination avec le kit LEGO Marvel "Bro Thor" (76200) et créer un modèle créatif à afficher. Ce coffret polyvalent permet aux jeunes super-héros de représenter les scènes du film Marvel Avengers Endgame et leurs propres aventures passionnantes à partir de 7 ans. LEGO Marvel Bro Thors New Asgard (76200) est une réplique détaillée de la chambre Bro Thor du film Avengers : Endgame des studios de Marvel. Comprend les figurines Bro Thor et Korg, la figurine Miek et de nombreux accessoires. La hache Stormbreaker, une console de jeu, des boîtes à pizza et un téléviseur permettent aux enfants de jouer de manière créative et d'exposer un modèle cool. Surprenez les fans de Thor et des Marvel Avengers avec ce modèle Asgard qui permet aux enfants de jouer de rôle imaginatif dans la nouvelle chambre de Thor. Ce kit de construction, de jeux et d'exposition favorise l'imagination et la créativité des fans de films Marvel à partir de 7 ans. Ce modèle mesure 8 cm de haut, 12 cm de large et 12 cm de profondeur et se combine facilement avec d'autres kits Lego Marvel pour encore plus de plaisir.