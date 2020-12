De nouvelles affiches de personnages de Wonder Woman 1984 se déroulent avant les débuts de HBO Max ce Noël

Nous avons du nouveau Wonder Woman 1984 affiches de personnages. Les images arrivent quelques semaines seulement avant la grande sortie du film, non seulement dans les salles, mais également sur HBO Max. La stratégie de sortie a envoyé des ondes de choc à Hollywood. Mais, pour le moment, les fans peuvent profiter du fait qu’ils pourront voir le retour de Gal Gadot en tant que Diana Prince en toute sécurité, dans le confort de la maison, s’ils le souhaitent. Ces affiches offrent un nouvel aperçu des héros et des méchants de la suite.

Les affiches mettent en valeur Wonder Woman (Gal Gadot), Steve Trevor (Chris Pine), Cheetah (Kristen Wiig) et Maxwell Lord (Pedro Pascal). Comme beaucoup des images et affiches précédentes révélées pour le film, elles sont assez colorées pour correspondre à l’ambiance des années 80. Nous avons également un autre regard sur la nouvelle armure d’or de Wonder Woman, qui a fait l’objet de beaucoup de publicité jusqu’à présent. Ce que ces affiches ne montrent pas, c’est Barbara Minerva dans sa forme finale de Cheetah. Nous n’avons vu que brièvement le méchant dans les remorques. Pour la plupart, ils se sont largement concentrés sur l’image pré-Cheetah de Wiig.

Patty Jenkins revient pour diriger la suite. Jenkins a dirigé l’original Wonder Woman, qui a connu un grand succès en 2017. Le film a vraiment été le premier du DCEU à gagner à la fois des éloges critiques et des dollars au box-office. L’adaptation de DC Comics a rapporté un montant impressionnant de 821 millions de dollars dans le monde, ce qui a brisé les attentes. En tant que tel, Warner Bros. s’est assuré de garder Jenkins à bord en plus de ramener Gal Gadot en tant que héros emblématique. Ils ont également réussi à faire revenir Chris Pine en tant que Steve Trevor, bien que les circonstances entourant son apparition restent mystérieuses, compte tenu de son destin à la fin du premier film.

Quant à la sortie, Wonder Woman 1984 était à l’origine positionné comme un blockbuster estival majeur, qui devrait sortir en salles en juin de cette année. Pourtant, les fermetures de salles de cinéma associées à des problèmes de santé et de sécurité ont amené le studio à repousser la sortie à plusieurs reprises. En fin de compte, il a été décidé que la suite ferait ses débuts dans les théâtres et sur HBO Max le jour de Noël.

WarnerMedia a annoncé plus tard que l’ensemble de son ardoise de films 2021 ferait de même, bien que l’annonce se soit avérée impopulaire auprès des propriétaires de salles et des talents de premier plan de l’industrie. Mais la société est restée ferme dans sa décision jusqu’à présent malgré le contrecoup. Gal Gadot et Patty Jenkins auraient tous deux gagné 10 millions de dollars supplémentaires dans le cadre d’une renégociation pour la version hybride. D’autres acteurs et cinéastes n’ont pas eu la même opportunité avant l’annonce.

Le studio a déjà des projets pour Wonder Woman 3, en plus d’un spin-off centré sur les Amazones. Parmi les autres films DC actuellement en préparation, citons La brigade suicide, Le Batman, Le flash, Adam noir et Zack Snyder’s Ligue de justice, qui fera également ses débuts sur HBO Max l’année prochaine en tant que mini-série en quatre parties. Assurez-vous de vérifier les nouvelles affiches par vous-même. Wonder Woman 1984 arrive le 25 décembre dans les salles et sur le service de streaming HBO Max.

