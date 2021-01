De nouveaux stocks PlayStation 5 arrivent à Tokyo: plus de 300 personnes ont envahi un magasin

La PlayStation 5 est toujours l’un des objets technologiques les plus recherchés au monde. Aussi et surtout au Japon, où la disponibilité limitée des consoles depuis le lancement, qui a eu lieu en novembre, a conduit à une situation difficile à gérer même par les plus grandes chaînes, qui reçoivent à intervalles plus ou moins réguliers de nouvelles quantités de consoles. Le dernier épisode absurde s’est produit aujourd’hui lorsque le grand dealer Caméra Yodobashi a reçu une nouvelle charge PS5 qui a attiré des centaines d’utilisateurs dans une foule immense à l’intérieur du magasin.

La situation actuelle est le résultat de plusieurs facteurs allant de la mauvaise gestion de la file d’attente à une série de coïncidences qui, combinées au manque de scrupules évident de centaines de personnes (après tout, la pandémie est toujours très présente partout dans le monde), ont conduit à un situation absurde. Le premier élément à avoir provoqué ce chaos est un changement dans la gestion des ventes par le magasin de Tokyo, qui, d’un système basé sur une sorte de loterie en ligne (où donc la possibilité d’acheter ces produits désirés était aléatoire), est passé à un système basé sur le simple ordre d’arrivée. L’autre nouveauté est que la chaîne est passée à un système par lequel un magasin aléatoire à Tokyo reçoit un nouveau stock pendant le week-end, dans ce cas PlayStation 5. Les utilisateurs ne peuvent pas savoir à l’avance lequel, donc généralement les gens, avant d’ouvrir, ils se tiennent devant des grands magasins (qui ont apparemment des cotes plus élevées). Aujourd’hui, c’était au tour d’Akihabara. Enfin, celui de la célèbre région de Tokyo est l’un des deux seuls Yodobashi à ne pas avoir besoin d’une carte de crédit spéciale pour acheter des produits.

Cet ensemble d’éléments, combiné au fait que la PlayStation 5 soit arrivée directement dans ce magasin Akihabara, a contribué à la génération d’un rassemblement absurde. Un chaos si sévère qu’il a obligé la boutique à annuler les ventes et la police à disperser la foule. En revanche, il suffit de regarder les vidéos publiées sur Twitter pour se rendre compte de la situation en bordure de magasin: à un moment donné, la foule a poussé si fort vers les caisses qu’elle endommagé le comptoir et obligé les employés à reculer. Selon le travailleur qui a recueilli les numéros d’entrée, il y avait environ 300 personnes à l’intérieur du magasin.

