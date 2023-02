De nouveaux rapports confirment que Joker 2 aura plusieurs fins

De nouveaux rapports ont confirmé que la suite »Joker : Folie à deux » enregistrera différentes fins. Le directeur Tom Phillips Il filme plusieurs fins pour le film, bien que la raison de cette décision soit inconnue pour le moment.

De plus, il a été confirmé que l’histoire d’origine de Harley Quinn changera pour ce qui est connu dans les bandes dessinées de DC, où Harley est un patient et un compagnon du Joker au lieu de son médecin. Cependant, Studios DC n’a confirmé aucune de ces informations, on ne sait donc pas encore si elle arrivera au produit final.

Cela pourrait aussi vous intéresser : Première image de Lady Gaga en Harley Quinn dans Joker 2

La suite de « Joker » a été annoncée pour la première fois en novembre 2019, de nombreux fans se demandant comment l’histoire d’Arthur Fleck allait suivre. Ce n’est qu’en octobre 2022 qu’il a été confirmé que l’intrigue suivrait la romance tordue entre Joker, rejouée par joaquin phénixet Harley Quinn, avec l’actrice Lady Gaga maintenant avec du papier

Il a également été annoncé que »Folie a Deux » sera une comédie musicale, avec des numéros interprétés par les deux personnages. Phillips a récemment partagé la première image du film où les deux acteurs sont vus, confirmant que la relation entre Joker et Harley Quinn sera le thème central de l’histoire.

L’un des thèmes centraux de la suite était l’inclusion de Lady Gaga dans le rôle de Harley, car le personnage avait récemment été joué dans des films DC par l’actrice Margot Robbie. Cependant, le cinéaste Laurent Sher Il a dit que l’actrice et chanteuse était la meilleure pour jouer le personnage, ayant une grande chimie avec Phoenix dans leurs scènes.

« La combinaison des deux sera exactement ce que nous espérons, ce qui est excitant, et nous trouverons de la magie chaque jour sur le plateau », a déclaré Sher. « J’espère que nous aurons aussi un peu de folie là-bas. Nous aimons ça quand il y a un peu de chaos. »

Cela pourrait aussi vous intéresser : Ce sont tous les nouveaux films de DC Studios

Parmi les autres nouveaux venus exprimés dans »Joker : Folie à Deux » est Brendan Gleeson, qui a récemment révélé qu’il a sauté sur l’occasion de rejoindre la production, en disant que la performance de Phoenix dans »Joker » comme la raison pour laquelle il était si intéressé à participer et a déclaré qu’il était « toujours impressionné ».

»Joker : Folie à Deux » sortira en salles le 4 octobre 2024.