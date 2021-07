De nouveaux personnages révélés dans le redémarrage de « Sex and the City »

De nouveaux détails ont été révélés pour « And Just Like That », la saison de redémarrage de « Sex and the City » qui arrivera exclusivement sur le catalogue HBO Max, qui comprendra de nouveaux jeunes talents qui rejoindront le casting principal de la production, un l’un des plus réussis et acclamés de l’histoire du réseau HBO.

Et il a été confirmé que la série présentera les enfants de Miranda (Cynthia Nixon) et Charlotte (Kristin Davis), ajoutant les jeunes talents de Cathy Ang dans le rôle de Lily Goldenblatt, ainsi que Naieli Cunningham et Alexa Swinton comme Brady et Rose Goldenblatt. Il y a aussi l’arrivée de Cree Cicchino dans le rôle de Luisa Torres, la petite amie de Brady.

La série mettra en scène le retour de Sarah Jessica Parker (Carrie) Cynthia Nixon (Miranda) et Kristin Davis (Charlotte), dont on connaîtra le résultat au fil des années depuis leur dernière apparition dans le deuxième film de « Sexe et la Ville » , montrant le côté maternel de deux de ses protagonistes.

« And Just Like That » est actuellement en tournage à New York, le décor principal de la série « Sex and the City ». La coproduction HBO et WarnerMedia est censée durer dix épisodes d’une demi-heure chacun, et on pense que cela pourrait mettre un terme à l’histoire.

Après l’annonce de cette nouvelle saison spéciale de « Sex and the City » pour HBO, les fans de la série ont exprimé via les réseaux sociaux leur déception face à l’absence notable de Kim Cattral dans le rôle de Samantha Jones, qui était un autre personnage central de la histoire dans la série originale.

Jusqu’à présent, à l’exception des annonces de casting et de la photographie occasionnelle du plateau de tournage, les producteurs de ce redémarrage de « Sex and the City » n’ont révélé aucun autre détail sur l’intrigue, les fans devront donc attendre la sortie officielle de leur premier bande annonce. « And Just Like That » a une date de sortie estimée pour la fin de 2021.