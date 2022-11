De nouveaux personnages pourraient apparaître dans la saison 2 de « House Of The Dragon »

Après le Finale de la saison 1 de « La Maison du Dragon » (« La maison du dragon » en espagnol), les fans devront s’armer de patience pour l’arrivée de la prochaine tranche. La série HBO Max apportera de nouveaux personnages et Lieux de Westeros.

Le 23 octobre 2022, le dernier épisode de la première saison a été diffusé et de chaque côté a commencé à déplacer ses jetons.

Après assassinat de Lucerys Velaryon aux mains d’Aemond Targaryen, il semble qu’il n’y aura pas de retour en arrière de la guerre civile connue sous le nom de Dance with Dragons.

En passant par le livre sur lequel la série est basée, « Feu et sang »ce sont les personnages qui pourraient apparaître dans la prochaine saison.

QUELS NOUVEAUX PERSONNAGES POURRAIENT APPARAÎTRE DANS LA SAISON 2 DE « LA MAISON DU DRAGON » ?

1. Cregan Stark

Cregan Stark Cela a déjà été mentionné dans l’épisode 10 de « House of the Dragon », lorsque le Black Council envisage d’aller dans le Nord pour convaincre House Stark de se joindre à eux. À ce moment là, Cregan était seigneur de Winterfell.

S’ils décident de montrer Le voyage de Jacaerys Velaryonce sera l’un des personnages que l’on verra dans la saison 2. D’après le livre, puisqu’ils avaient des âges similaires, les deux formeront une forte amitié.

Cregan Stark et Aegon le Jeune tels qu’ils apparaissent dans une illustration du livre « Fire and Blood » de George RR Martin (Photo : Douglas Wheatley)

2. Jeyne Arryn

Comme Cregan Stark, Jeyne Arryn est le chef d’une puissante famille de Westeros. où Jace va former une alliance. Elle est le chef de la maison Arryn et était déjà évoqué dans l’épisode 5 de « La Maison du Dragon », quand La cousine de Rhea Royce revendique Daemon Targaryen pour sa mort et assure qu’il portera l’affaire devant « Lady Jeyne ».

Partagez du sang avec Rhaenyra Targaryen, du côté de sa défunte mère, Aemma Arryn. De plus, la Dame de la Vallée sympathise avec la prétention de la reine à défendre son trône, puisque Jeyne a également été interrogée en tant que leader pour le simple fait d’être une femme.

3.Simon fort

Après la mort de Lyonel et Harwin Strong dans l’incendie de Harrenhal, la forteresse incendiée passa entre les mains du malveillant Larys Strong. Cependant, comme il résidait à la cour, au service d’Alicent Hightower, Simon Strong était le responsable provisoire des lieux.

Il est le grand-oncle de Larys, qui a plusieurs enfants et petits-enfants qui résident également à Harrenhal. Nous le verrons probablement lorsque Daemon Targaryen décidera enfin de prendre le relais, comme il l’a détaillé dans son plan dans l’épisode 10.

4. Du sang et du fromage

Deux des personnages de l’histoire de George RR Martin dont on se souviendra sont Blood and Cheese. Après la mort de Lucerys Velaryon, Daemon cherchera à se venger : « œil pour œil, fils pour fils ».

Par l’intermédiaire de White Worm, il engagera Blood, un ancien membre du City Watch qui travaillait sous ses ordres, et Cheese, l’un des ratcatchers du Red Keep qui connaît tous les passages secrets du palais.

Sans vouloir spoiler, nous dirons seulement que le duo atteindra son objectif, faisant encore plus de victimes innocentes dans la Danse avec les dragons.

Du sang et du fromage apparaissent en arrière-plan de l’illustration « Fire and Blood » (Photo : Doug Wheatley)

5. Addam de Hull, Hugh Hammer et le reste des cavaliers

Si « House of the Dragon » décide de conserver la version livre, nous nous retrouverons la saison prochaine quatre nouveaux coureurs rejoignent les rangs des Blacks. Dans l’épisode 10, Daemon Targaryen a commenté qu’il y avait plus de dragons sur Peyredragon qu’ils pourraient utiliser en temps de guerre, mais ils se sont retrouvés sans cavalier. Dans une scène, il s’approche même de l’un d’eux, Vermithor.

Dès lors, des salauds Targaryen seront recherchés afin qu’ils puissent apprivoiser les bêtes : Addam de Hull, Hugh Hammer, Ulf White et Nettles.