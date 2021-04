De nouveaux morceaux du Samsung Galaxy A82 5G et du Samsung Galaxy M42 5G apparaissent en ligne

Le Samsung Galaxy A82 5G sera présenté le 23 avril en Corée et le Galaxy M42 5G comportera un Snapdragon 750G et un appareil photo principal de 64 MP.

Samsung veut remplir le marché des terminaux mobiles avec la 5G de milieu de gamme et après avoir présenté le Galaxy A52 5G Il y a quelques semaines, que nous avons déjà pu analyser en profondeur, c’est maintenant au tour de deux nouveaux smartphones de la marque coréenne qui verront le jour très prochainement: le Samsung Galaxy A82 5G et le Samsung Galaxy M42 5G.

Samsung Galaxy A82 5G

Il y a quelques jours, nous prévoyions que la marque coréenne allait lancer le Galaxy A82 5G Et maintenant, grâce aux collègues de Gizmochina, nous pouvons maintenant confirmer leur premières images réelles, toutes leurs spécifications et leur date de sortie.

Ainsi, ce nouveau terminal de la série A, également connu sous le nom de Samsung Galaxy Quantum 2, aura un conception similaire à ses prédécesseurs, comme vous pouvez le voir sur les images que nous laissons en dessous de ces lignes, avec une partie avant couronnée par un trou dans l’écran où la caméra selfie sera logée et une partie arrière avec son module triple caméra arrière, dépassant du châssis, dans le coin supérieur gauche.

Ce Samsung Galaxy A82 5G est un téléphone volumineux mais assez léger, ayant des dimensions de 161,9 x 73,8 x 8,1 mm et un poids de seulement 176 grammes.

Ce nouveau smartphone de la marque coréenne est équipé d’un écran AMOLED dynamique de 6,7 pouces avec une résolution WQHD + et un taux de rafraîchissement de 120 Hz, sous lequel un capteur d’empreintes digitales sera logé, et un processeur Qualcomm Snapdragon 855+ qui vient avec 6 Go de RAM et 128 Go de stockage interne extensible via des cartes microSD.

Dans la partie photographique, ce Galaxy A82 5G dispose d’un module triple caméra composé d’un le capteur principal est de 64 mégapixels avec une ouverture focale f / 1,8 et OIS, un capteur ultra grand angle de 12 mégapixels avec une ouverture focale f / 2,2 et un angle de vue de 123 degrés et un capteur macro de 5 mégapixels avec ouverture focale f / 2.4 et une caméra frontale de 10 mégapixels avec mise au point automatique.

Au niveau de l’autonomie, ce nouveau terminal de la gamme Galaxy A a une batterie de 4500 mAh avec une charge rapide de 25 W, ce qui devrait suffire pour arriver à la fin de la journée sans problème.

Ce Samsung Galaxy A82 5G sera disponible en trois couleurs: gris, blanc et violet et il sera mis en vente le 23 avril prochain en Corée, bien qu’il puisse être réservé entre le 13 et le 19 avril.

Samsung Galaxy M42 5G

Deuxièmement, nous avons obtenu les premiers teasers du Samsung Galaxy M42 5G grâce aux publications de divers fuites sur leurs comptes Twitter officiels.

Alors oui, le Samsung # GalaxyM42 semble juste au coin de la rue. J’ai mis la main sur cette vidéo aujourd’hui.

L’appareil sera le tout premier téléphone 5G de la gamme de smartphones Galaxy M. 😍#FastestMonster @SamsungIndia pic.twitter.com/WAEd604Np6 – Mukul Sharma (@stufflistings) 10 avril 2021

Bonjour #TGFamille… Ek kamaal ki vidéo exclusive haath lagi hai. Je pense que Mo-B wapis aa raha hai. Aur ye #FastestMonster kya hai? le # GalaxyM42? On dirait que ce sera un téléphone ultra rapide avec 5G.

Waise aapko kya lagta hai? Commentaire karke batao…

J’aime et RT..🔥@SamsungIndia pic.twitter.com/9H6S6XgpPO – Gaurav Chaudhary (@TechnicalGuruji) 9 avril 2021

Dans ces fuites, il est révélé que ce nouveau terminal de la série Galaxy M aura un écran Super AMOLED 6,6 pouces avec une résolution Full HD +, sous laquelle il dispose d’un lecteur d’empreintes digitales et d’un processeur Qualcomm Snapdragon 750G fourni avec le GPU Adreno 619.

Sur le plan photographique, le Samsung Galaxy M42 5G sera équipé d’une caméra arrière quad avec un Capteur principal de 64 mégapixels et une caméra pour les selfies de 32 mégapixels.

Un autre des points forts de ce nouveau terminal est son autonomie, car il est équipé d’un grand Batterie de 6000 mAh avec une charge rapide de 15W.

Pas encore confirmé la date de lancement de ce Samsung Galaxy M42 5G, mais tout semble indiquer que cela pourrait avoir lieu avant la fin de ce mois en Inde.

