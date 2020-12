de nouveaux modèles économiques pour une nouvelle génération

Evolution ou rupture d’une tradition sacrée?

Tous les joueurs Xbox auront brûlé le moment où Microsoft et 343 Industries ont décidé il n’y a pas trop de mois de reporter la première du prochain chapitre de l’une des franchises les plus importantes de l’industrie, Halo Infini. Le titre, qui était attendu avec l’arrivée de la nouvelle génération, a dû être retardé en raison des revers dans son développement et du froid retour reçu par la communauté, laissant la console exposée à la concurrence, sans l’accompagnement d’un superproduction qui sans aucun doute lui aurait donné un bon coup de pouce dans les ventes. Après la publication de l’actualité précitée, les informations que nous avons reçues ont été diffusées en un rien de temps par les développeurs de l’un des jeux les plus attendus de 2021. Cependant, Reddit est toujours là pour faire la lumière (plus ou moins brillant ; c’est une autre chanson) sur les sorties avec tant d’attentes.

Il faut se rappeler, avant de détailler et de souligner les informations qui traversent les réseaux comme une âme portée par le diable, que Halo Infini a été présenté comme une expérience solo prime qui sera agrémenté d’un mode multijoueur entièrement gratuit (aucun abonnement d’aucune sorte ne sera nécessaire pour en profiter), qui offrira un taux de 120fps afin de faire passer nos matchs en ligne à un nouveau niveau.

Btw oui, je suis conscient que nous pourrions aider à résoudre ce problème avec de vraies nouvelles. Nous avons certainement des choses dont nous sommes en retard et dont nous avons hâte de parler davantage. Nous sommes en train de préparer une mise à jour de fin d’année. – Brian Jarrard (@ ske7ch) 30 novembre 2020

Ces informations, que nous avons apprises tout au long du mois de juillet dernier, sont désormais complétées par des commentaires de crédibilité douteuse déclenchés par le compte Fuites et rumeurs de jeu, qui a publié – puis supprimé – des citations et des documents faisant référence à la direction que Microsoft était censée prendre dans leur intention parce que le nouvel opus offert au fan par chapitres, se divisant en quatre épisodes qui arriveraient au cours de la prochaine décennie (jusqu’en 2031), en suivant le parcours déterminé par les œuvres épisodiques de Telltale et plus récemment par Remake de Final Fantasy VII et par ses propres Halo: la collection Master Chief, dont les chapitres arrivaient sur PC dispersés dans le temps. À cela a été ajouté la supposée confirmation d’un bataille royale côté multijoueur, quelque chose que Brian Jarrard a voulu nier personnellement à travers ses réseaux.

Selon le contenu du tweeter effacé, le le premier épisode sortira entre mars et juin l’année prochaine. Ces premières seraient également accompagnées de jusqu’à deux spin-offs; on suivrait la ligne de Guerres de Halo mais avec un format RTS, tandis que l’autre se rapprocherait de Halo 3 ODST racontant une perspective différente des événements observés au premier trimestre Halo Infini.

Après la rumeur selon laquelle l’un des jeux les plus attendus de la communauté Xbox pourrait atteindre le marché sous forme de fascicules, il n’a pas fallu longtemps pour entendre les premières plaintes des joueurs de la franchise. Il fallait s’attendre à ce que les joueurs élèvent la voix (même sans avoir rien de confirmé; il en manquerait plus), surtout lorsque son principal concurrent, Sony, propose ses exclusivités de manière traditionnelle: des sorties complètes, pour un joueur et principalement narratives. Sur la base des informations présumées, il est facile d’imaginer Halo Infini comme une chance de destin. Et personne n’en veut un autre destin.

Cependant, serait-ce la mauvaise voie? Nous conviendrons tous que les exclusivités sont d’excellents outils lorsqu’il s’agit de faire passer votre machine avant votre rivale, elles nécessitent donc des soins et une planification. Par conséquent, nous sommes nombreux à espérer que les rumeurs révélées ces dernières heures seront réfutées le plus rapidement possible (comme cela s’est produit avec le bataille royale), car personne ne veut qu’ils prennent des risques inutiles avec leur série préférée. Cependant, si penser à faire de votre saga star une campagne dosée peut rapidement nous conduire à des conclusions pas trop optimistes, un pari aussi déterminé, avec une exécution correcte, pourrait rediriger le marché du triple A et même nous faire changer d’avis sur le jeu en tant que service. Après tout, ouais Halo ne peut pas le faire, qui d’autre?