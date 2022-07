De nouveaux graphismes et des équipes féminines sont largement présentés dans la bande-annonce de dévoilement de FIFA 23

L’équipe EA Sports a dévoilé publiquement FIFA 23, décrivant ses principales fonctionnalités et améliorations. Voici la première bande-annonce, les captures d’écran et les graphiques du jeu.

La prochaine Coupe du Monde de la FIFA devrait avoir lieu cette année, ce que les développeurs de FIFA 23 ne pouvaient pas ignorer. Le jeu recevra des mises à jour gratuites après la sortie pour la Coupe du monde masculine du Qatar 2022 et la Coupe du monde féminine 2023 en Australie et en Nouvelle-Zélande.

Les clubs de clubs féminins des meilleures ligues féminines anglaises et françaises, Division 1 Arkema et Barclays Women’s Super League seront présents dans FIFA 23. Le simulateur comptera un total de 19 000 joueuses, 700 équipes, 100 arènes et 30 ligues.

Le dernier système de glisse innovant, une mécanique d’accélération, un large éventail d’options de passes, des tirs plus naturels et plus efficaces, des séquences d’action retravaillées, une physique sur le terrain révisée, une meilleure connaissance des joueurs et bien plus encore font partie des améliorations majeures.

Le nouveau système de développement des joueurs du centre de formation a été développé pour aider les nouveaux et les moins expérimentés à maîtriser les composants de base du gameplay et attribue un certain nombre de sections pour vous aider à vous mettre au rythme, selon EA. Le mode carrière, les clubs professionnels, Volta Football et FIFA 23 Ultimate Team ont également été améliorés.

Afin de créer des « animations plus élevées et authentiques », la technologie Hypermotion 2, qui n’est accessible que sur les nouvelles consoles, utilise les données de cinq exercices d’entraînement ainsi qu’un premier suivi de mouvement de la FIFA d’un match féminin 11v11 à haute intensité.

FIFA 23 sera le premier titre de la franchise à proposer un jeu multiplateforme, comme cela a été révélé précédemment. Sur la PS5, Xbox Plates-formes Series X|S, PC et Stadia, les utilisateurs auront accès à tous les modes de jeu 1v1. Crossplay n’a été mis à la disposition des propriétaires de PS4 et de Xbox One qu’aux époques précédentes.

La version PC du jeu finira par rattraper les éditions PS5, Xbox Series et Stadia en termes d’améliorations visuelles et de gameplay pour la première fois en deux ans. La technologie HyperMotion2 ne sera pas prise en charge par les consoles PS4 ou Xbox One.