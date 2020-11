De nouveaux emojis arrivent sur WhatsApp pour Android

Il y a quelques semaines, les propriétaires de l’iPhone et de l’iPad ont reçu une mise à jour du système d’exploitation iOS qui apportait une dot attendue pack de nouveaux emojis. Cependant, à partir des prochaines semaines, même les utilisateurs d’Android pourront mettre la main sur les mêmes smileys, grâce à une mise à jour de Whatsapp ce qui leur permettra de les utiliser au moins au sein de la plateforme de messagerie instantanée.

La nouveauté met à jour les emojis disponibles sur WhatsApp vers le package Unicode Emoji 13.0, le même approuvé plus tôt cette année et publié sur un nombre croissant de systèmes d’exploitation et d’applications. Les nouveaux smileys sont axés sur l’inclusivité et incluent 55 nouvelles variantes d’emoji déjà existants, basées sur genres et tons de peau qui jusqu’à présent n’étaient pas prévus. Par exemple, l’homme en smoking comprendra également des versions génériques et féminines, et de la même manière la femme en robe de mariée peut également être un homme ou d’un sexe indéfini.

Dans la nouvelle version de la norme sont également inclus plus de 60 autres emojis complètement nouveaux et appartenant aux catégories les plus disparates: des expressions comme celle avec un sourire ému à des gestes comme le très italien mano a cuoppo; des personnages comme le ninja aux nouveaux objets comme les jouets, les vêtements et les instruments de musique.

Les nouveaux emojis apparaîtront dans WhatsApp dans l’une des prochaines mises à jour, bien que tous les utilisateurs d’Android ne puissent pas utilisez les smileys que vous venez d’obtenir en dehors de l’application Messagerie. Au niveau du système d’exploitation, la prise en charge des nouveaux smileys n’a en fait été introduite que dans les dernières versions, c’est pourquoi ceux qui sont bloqués sur une version précédente d’Android trouveront les nouveaux symboles uniquement dans le sélecteur qui s’ouvre dans les conversations WhatsApp.