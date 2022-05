De nouveaux détails sur Natalie Portman dans Thor : Love and Thunder

in

MERVEILLE

Jane Foster reviendra au cinéma avec Chris Hemsworth. Voir l’image de la déesse du tonnerre et la révélation de Taika Waititi.

©IMDBChris Hemsworth joue dans Thor : Love and Thunder.

la première de Doctor Strange dans le multivers de la folie a les fans de Studios Marvel hypnotisé. Mais ce n’est pas le seul grand lancement que la franchise de super-héros a prévu pour ce 2022 : en plus de Chevalier de la Lunequi vient de se terminer sur Disney +, arrive très bientôt en salles Thor : Amour et tonnerre. Et comme la compagnie de Kevin Feige ne s’arrête pas, après la bande-annonce officielle, une nouvelle image est venue avec des indices sur un personnage important.

Il s’agit du retour de Natalie Portman au cinéma avec Chris Hemsworth à la tête. Une fois de plus, le magazine Empire a servi de support à Marvel pour publier des photos qui prévisualisent ce qui viendra dans le prochain épisode du Dieu du tonnerre. La première bande-annonce officielle a rapidement accumulé des millions de vues sur YouTube et laissé les fans en redemander. Et ici, ils ont publié le look tant attendu!

Cette fois, le rôle de Jane Foster sera montré avec une évolution remarquable : tout comme il était présenté dans la bande-annonce, cette fois l’actrice oscarisée sera présentée comme la Déesse du tonnerre. Comme s’il manquait de nouveaux détails, la photo publiée aujourd’hui la montre avec Thor, tous deux dans leurs costumes respectifs. Ce n’est pas tout car, en plus, il y a un changement physique important et une force que son personnage n’a pas développé dans les films précédents.

de quoi s’agira-t-il Thor : Amour et tonnerre? À en juger par sa bande-annonce officielle, le personnage de Chris Hemsworth traversera une crise après la bataille inoubliable avec Thanos dans Avengers : Fin de partie. En ce sens, il retournera à New Asgard pour accompagner Valkyrie. En tout cas, aucun détail n’a encore été révélé sur le lien entre Thor et Jane Foster dans le film qui arrivera sur 7 juillet 2022.

Taika Waititiréalisatrice du film, n’a pas tardé à avouer à quoi ressembleront ces retrouvailles : « Environ huit ans se sont écoulés. Elle a eu une vie complètement différente. Pour Thor, l’amour de sa vie revient dans le présent et s’habille comme lui. C’est un vrai gâchis”. En dialogue avec Empire, il a soutenu : «Thor essaie juste de comprendre son but et qui il est exactement. Cherche à découvrir pourquoi il est un héros ou s’il devrait être un héros”.

