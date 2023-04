De nouveaux détails sur l’intrigue émergent pour Welcome to Derry Prequel

L’adaptation cinématographique moderne de Ilbasé sur le roman infâme et grandiose de Stephen King, a été acclamé par les fans et les critiques qui ont loué la chimie entre tous les jeunes acteurs qui composaient le Losers Club, ainsi que Bill Skarsgardla performance énigmatique de la terreur trans-dimensionnelle, Pennywise. Le personnage horrifiant a transpercé le public et le film a fait énormément au box-office, menant non seulement à une suite avec plusieurs des mêmes personnages, mais aussi à des rumeurs d’un spin-off axé uniquement sur Pennywise, dont la tradition s’étend bien au-delà de tout ce qui est vu sur le grand écran jusqu’à présent. Heureusement, ces rumeurs se sont réalisées sous la forme d’une série préquelle intitulée Bienvenue à Derry a été éclairé depuis. Maintenant, par tweets de Production Weekly et HBO Max, plus de détails sur l’intrigue ont été révélés avec les membres de la distribution nouvellement annoncés.

Les deux premiers films, intitulés Ça : Chapitre 1 (2017) et sa suite Ça : Chapitre 2 (2019), a donné vie à l’histoire narrative principale du roman original, gracieuseté du réalisateur Andy Muschietti. Ils se sont concentrés sur le Losers Club, composé de jeunes enfants nommés Bill, Mike, Stanley, Ben, Richie, Eddie et Beverly, qui se lient tous à propos des disparitions massives d’enfants qui se produisent dans leur ville de Derry, dans le Maine. Ils découvrent que tout cela est causé par une entité transdimensionnelle qui change de forme connue uniquement sous le nom de It ou Pennywise the Clown, sa forme la plus courante. Ils le combattent au cours des deux films, d’abord en tant qu’enfants, puis 27 ans plus tard en tant qu’adultes après qu’il se soit réveillé de son sommeil dans les profondeurs des égouts. Ils parviennent à le vaincre sous sa forme réelle via le rituel de Chud, libérant Derry de son règne de terreur.

Dans la prochaine série préquelle Bienvenue à Derry, qui se déroulera dans les années 1960 avant les événements du premier film, la prémisse se concentrera sur Pennywise et ses véritables origines, qui n’ont pas été beaucoup explorées dans les films. Selon ce tweet provenant de Production Weekly, plus de détails sont apparus aujourd’hui sur l’intrigue, indiquant que « quatre enfants dans une ville bordant une base de l’armée de l’air avec un mystérieux bunker « Projets spéciaux » recherchent un de leurs amis qui a mystérieusement disparu. » Cela fait certainement allusion à l’implication de Pennywise, à la façon dont il est venu résider à Derry et, finalement, à son histoire sur Terre au cours des siècles précédents. Les Muschiettis sont sur le point de revenir pour co-diriger aux côtés de Jason Fuchs.





Le nouveau casting flottant dans la préquelle

Un tweet supplémentaire du compte officiel de HBO Max aujourd’hui a également détaillé plusieurs nouveaux membres de la distribution qui sont confirmés pour rejoindre la série. Ils incluent Taylour Paige, Jovan Adepo, James Remar et Chris Chalk. L’éléphant dans la pièce en ce moment est cependant Bill Skarsgård, qui a joué Pennywise dans les deux films. Il n’a toujours pas confirmé s’il reprend le rôle dans la préquelle, et aucune annonce n’a été faite autrement sur les alternatives. Espérons qu’il ne s’agisse pas seulement d’un vœu pieux, mais il est probable qu’ils essaient de conclure un accord avec Skarsgård, et avec ces autres castings, les nouvelles devraient suivre relativement bientôt. Beaucoup diraient sans réserve que son absence serait douloureuse.

Bienvenue à Derry devrait être diffusé en 2024 sur HBO Max, anciennement connu sous le nom de Max. Une date de sortie plus précise n’a pas encore été annoncée.