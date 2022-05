De nouveaux détails sur la série Star Wars de Jon Watts dévoilés

Les premiers détails de la nouvelle série de guerres des étoiles qui sera réalisé par le réalisateur de »Spider-Man: No Way Home », John Watts. Le mystérieux projet de Disney+ Il portera le nom de code »Grammar Rodeo », confirmant qu’il se déroule pendant la période de reconstruction après la défaite de l’Empire de la Galaxie dans le film »Star Wars : Le Retour du Jedi ».

Comme de nombreux fans pourront le dire, c’est à la même période que se déroule la série. »Le Mandalorien » et »The Book of Boba Fett », donc le nouveau projet semblera destiné à un public plus jeune. Plus précisément, il est décrit comme « une version galactique des films d’aventure classiques d’Amblin sur le passage à l’âge adulte des années 80 ». Le casting est en cours, avec lucasfilmWatts et l’écrivain Chris Ford à la recherche de quatre garçons âgés de 11 à 12 ans.

Vous pourriez aussi être intéressé par : The Boys, bande-annonce de la saison 3 : quelle est l’intrigue des nouveaux chapitres

C’est en février qu’il a été annoncé que Watts dirigerait la prochaine série « Star Wars » pour Disney+, une nouvelle qui a été suivie deux mois plus tard par le départ de Watts de « Fantastic Four », le prochain film Marvel qu’il prévoyait de remettre en marche. aux personnages des bandes dessinées. « Faire trois films Spider-Man a été une expérience incroyable qui a changé ma vie », a déclaré Watts à l’époque.

« Je suis éternellement reconnaissant d’avoir fait partie de l’univers cinématographique Marvel pendant sept ans. J’ai hâte de travailler à nouveau ensemble et j’ai hâte de voir l’incroyable vision des Quatre Fantastiques prendre vie. » Jon Watts était connu pour avoir porté les films MCU Spider-Man sur grand écran, mettant en vedette Tom Holland.

Cela pourrait aussi vous intéresser : la nouvelle série Percy Jackson dévoile ses acteurs principaux







En plus de » Grammar Rodeo », d’autres projets télévisés Star Wars à venir incluent » The Mandalorian » saison 3, » The Bad Batch » saison 2, »Obi Wan Kenobi », »Andor », »Ahsoka », »L’Acolyte » et »Lando ». Apparemment, il y a aussi un projet animé Tales of the Jedi en préparation, bien que les détails ne devraient pas être publiés avant l’événement Star Wars Celebration plus tard ce mois-ci.