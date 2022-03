De nouveaux détails sur la Pixel Watch et le prétendu Google Pixel 6a

Les couleurs et le stockage interne de Google Pixel Watch et Google Pixel 6a dévoilés.

Alors que près d’un mois s’est écoulé depuis l’arrivée dans notre pays des nouveaux fleurons du grand G, les Google Pixel 6 et Pixel 6 Pro, nous venons de recevoir de nouvelles informations sur les prochains lancements du géant américain, puisqu’ils ont été sans sommeil de nouveaux détails à la fois sur sa première smartwatch, la Pixel Watch, et sur le dernier membre de la série Pixel 6, le Google Pixel 6a.

Dévoilé les couleurs et certaines fonctionnalités de la Pixel Watch et du Pixel 6a

Comme nous le disent les gars d’Android Police, la Google Pixel Watch et le Pixel 6a sont récemment apparus dans le système d’inventaire d’un opérateur américain, révélant les couleurs et le stockage interne de ces appareils.

Google Pixel 6, analyse : si vous allez acheter un Pixel en 2022, que ce soit ça

Tout d’abord, cette fuite indique que la première montre intelligente de Google, dont nous avions déjà parlé à la fin de l’année dernière, arrivera en trois couleurs : gris, noir et oret aura un stockage interne de 32 Go, soit le double de celui de la Samsung Galaxy Watch 4 et le même que celui de l’Apple Watch. Ce qui est encore inconnu à propos de la Pixel Watch, c’est tellement sa date de lancement comme ses prixpuisqu’aucune fuite n’a fourni d’informations à cet égard.

De son côté, le Google Pixel 6a sera également disponible en trois couleurs : noir, blanc et vert et aura un stockage interne de 128 Gomême si nous ne savons toujours pas s’il y aura plus de variantes avec plus de capacité de stockage.

Google Pixel 6 Pro, analyse : le Pixel que nous méritions

Concernant sa date de lancement et ses prix, comme nous vous le disions récemment, tout semble indiquer que le nouveau smartphone haut de gamme abordable de Google arrivera sur le marché en mai prochain, coïncidant avec Google I/O 2022 et il coûtera environ 450 €, environ 405 euros pour changerun prix vraiment compétitif pour un terminal qui hérite de certaines des nouveautés du Pixel 6 comme votre conception ou moteur de rendu Google Tensor.

