De nouveaux détails révélés sur la bataille de l’oesophage de la saison 2 de House of the Dragon

L’article suivant contient des spoilers de la première saison de Maison du Dragon et de nombreux spoilers potentiels du livre de George RR Martin Feu et sang.





Avec le tournage de la deuxième saison de HBO Maison du Dragon bien entamé, l’anticipation brûlante de ce à quoi s’attendre après la finale tragique de la première saison est surveillée de très près par les fans du monde entier. Des fuites de plateaux de tournage en plein air sont récemment apparues sur les réseaux sociaux, révélant des indices horribles sur ce qui allait arriver dans la guerre civile à feu et à sang entre les Noirs et les Verts. Si tout cela n’était pas assez excitant, selon une interview exclusive avec The Hollywood Reporter, le coordinateur des cascades de l’émission a fourni plus d’informations sur ce qui sera l’une des plus grandes productions et des batailles de dragons les plus sanglantes de la saison – La bataille de l’oesophage.

FILM VIDÉO DU JOURFAITES DÉFILER POUR CONTINUER AVEC LE CONTENU

La première saison de Maison du Dragon s’est terminé par la mort dévastatrice du fils cadet de Rhaenyra (Emma D’Arcy), Lucerys Velayron (Elliot Grihault), qui devait être l’héritier de Driftmark après Corlys (Steve Toussaint) le serpent de mer. Tué dans un accident tragique par le fils d’Alicent (Olivia Cooke), Aemond (Ewan Mitchell) et son dragon Vhagar au milieu d’un torrent à Storm’s End, la mort du garçon a fermé la porte à tout espoir de diplomatie et a déclenché la guerre civile fatale entre les Noirs de Rhaenyra. et les verts d’Alicent. Non seulement les épées s’affronteront, mais les dragons aussi. La deuxième saison est certaine d’avoir au moins une de ces batailles incroyables, connue sous le nom de The Battle of the Gullet. Par matériel source de l’auteur George RR Martin’s Feu & Sang, cela a lieu après que Corlys ait utilisé son armada pour créer un blocus impénétrable dans le Gullet, bloquant tous les voyages et le commerce vers et depuis King’s Landing. Daemon Targaryen (Matt Smith) déclenche également les choses avec un assaut sur Harrenhal, qui est actuellement détenu par Lord Larys Strong (Matthew Needham) et par procuration les Verts. Il fait voler Caraxes jusqu’à la tour la plus haute du château connue sous le nom de Kingspyre Tower, où le défunt Harren le Noir s’est autrefois opposé à Aegon le Conquérant au sommet de Balerion le Black Dread. L’actuel castellan de Harrenhal, Simon Strong, rappelant la chute de la maison Hoare après qu’Aegon I ait brûlé l’immense château et tout le monde à l’intérieur, frappe immédiatement ses bannières et se rend à Daemon.

Cela pousse Otto Hightower (Rhys Ifans), Main du Roi, à élaborer un plan pour briser le blocus de Velaryon dans le Gullet en tendant la main à travers le Détroit vers la Triarchie, ennemis de Daemon. Si le spectacle suit le livre, la bataille qui s’ensuivra réunira plusieurs personnages majeurs alors qu’ils s’affronteront sur les mers contre la Triarchie, notamment Jacaerys sur Vermax, Aegon le Jeune sur Stormcloud, Addam Velaryon sur Seasmoke, Ulf White sur Silverwing, Nettles sur Sheepstealer et Hugh Hammer sur Vermithor, que Daemon a pu être vu en train de tenter d’apprivoiser dans les grottes de Peyredragon lors de la finale de la saison 1.





HotD Stunt Coordinator taquine sur Battle of the Gullet

Image via HBO

Une chose est sûre, la bataille elle-même s’avérera être l’une des plus importantes à la télévision jusqu’à présent, et le coordinateur des cascades de l’émission, Rowley Irlam, partage le même sentiment. Ayant travaillé auparavant sur des séquences de bataille majeures dans Game of Thrones comme la tristement célèbre bataille des bâtards dans la saison 6, il n’est pas étranger à ce qu’il faut pour réaliser des productions à une échelle aussi énorme. Cependant, il a exprimé qu’il voulait faire de son mieux pour ne pas reproduire ce qui a déjà été fait, mais pour trouver une nouvelle façon de donner vie à un événement aussi formidable.

« Si je n’avais pas dépassé ces épisodes, je serais toujours très fier de ce que nous avons fait. Mais nous n’avons pas abandonné, et le désir est toujours d’aller plus grand et mieux – mais de ne pas répéter… Nous ne voulons pas de « Battle of the Bastards 2 » ou « Hardhome 2 » ou « Spoils of War 2 ». ” Nous essayons toujours de trouver de nouvelles séquences dans lesquelles nous pouvons nous mettre sous la dent.

Il a en outre décrit la difficulté de déterminer exactement comment mener une bataille navale à grande échelle, en particulier une bataille impliquant non seulement des flottes de navires, mais également plusieurs dragons.

« Il y a deux mots là-dedans – « prohibitif » et « cher » – et je n’aime pas le premier mot. [Our] désir est d’élargir notre répertoire à une grande bataille navale. Vous pouvez faire une bataille navale dans un parking, mais ce ne sera pas nécessairement la même chose. Mais il y a des réservoirs d’eau, et il y a un réservoir ici à Leavesden. Si vous voulez le faire, je pense que vous devez le faire dans un réservoir. Mais voyons ce qui se passe.

Saison 2 de Maison du Dragon est actuellement en production à son siège social à Belfast, avec des décors extérieurs apparaissant dans divers endroits à travers l’Europe, plus récemment en Espagne. La première aura lieu l’année prochaine sur la plateforme de streaming de Max.