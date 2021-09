De nouveaux détails émergent sur l’une des dernières observations connues de Gabby Petito et de son fiancé

Des détails ont émergé sur l’une des dernières observations connues de Gabby Petito et de son fiancé ensemble alors que les autorités poursuivent une recherche massive de Brian Laundrie dans une réserve naturelle de Floride pour un cinquième jour.

Laundrie, une personne d’intérêt pour la mort de la femme new-yorkaise de 22 ans, est portée disparue depuis plus d’une semaine.

Un directeur du Merry Piglets Mexican Grill à Jackson, Wyoming, a confirmé à NBC News que Laundrie et Petito étaient là le 27 août.

Le couple parcourait le pays dans sa camionnette depuis juillet et détaillait son parcours sur les réseaux sociaux. Le gérant du restaurant a déclaré qu’ils étaient arrivés à pied, sans leur camionnette.

Un coroner a confirmé que les restes trouvés dimanche dans un terrain de camping du Wyoming étaient ceux de Petito et a déclaré que la mort était un homicide, a annoncé mardi le FBI.

La cause officielle du décès restera en suspens jusqu’à ce que les résultats définitifs de l’autopsie soient connus, selon le communiqué.

Le corps de Petito a été retrouvé au camping Spread Creek Dispersed Camping Area dans la forêt nationale de Bridger-Teton, 18 jours après le retour de Laundrie chez lui à North Port, en Floride, avec la camionnette que lui et Petito avaient utilisée pour voyager à travers le pays.

Laundrie n’a pas été inculpé d’un crime et n’a pas parlé à la police. Ses parents ont déclaré à la police qu’il avait emmené un sac à dos dans la réserve Carlton, un refuge faunique de 25 000 acres, le 14 septembre et qu’il n’a plus été revu depuis.

Il a conduit une Ford Mustang argentée jusqu’à la réserve naturelle. Un avocat des blanchisseries a déclaré que lorsqu’il n’était pas revenu, des membres de la famille avaient ramené la voiture de la réserve plusieurs jours plus tard. Les autorités l’ont ensuite remorqué depuis le domicile de la famille comme preuve.

Karyn Aberts habite en face de la maison des blanchisseries à North Port et se souvient que Laundrie et Petito travaillaient sur leur fourgonnette dans l’allée avant leur voyage.

« Nous avons entendu des rires, nous les avons entendus jouer de la musique et des choses comme ça, donc il semble que votre jeune couple normal traîne en quelque sorte », a-t-elle déclaré à Catie Beck de NBC News.

Cependant, elle a maintenant des questions pour la famille.

« Où est votre fils ? » elle a dit. « Et pourquoi ne semblez-vous pas plus préoccupé par l’endroit où se trouve votre fils, et soi-disant l’amour de sa vie, qui n’est plus là maintenant? Comment gérez-vous cela et comment vivez-vous en sachant que votre fils pourrait être celui qui est responsable? »

Les enquêteurs ont passé quatre jours à fouiller la réserve de Carlton avec des équipes de plongée, des unités canines et des VTT. Après plusieurs observations non confirmées, Laundrie reste en fuite.