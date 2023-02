De nouveaux détails émergent sur la série dérivée de Bridgerton Queen Charlotte

Gold Rosheuvel a récemment révélé plus de détails sur la reine Charlotte et sur ce que les fans peuvent s’attendre à voir dans la série titre.

Depuis qu’il a été révélé que la très populaire série Netflix Bridgerton serait l’inspiration pour la série télévisée très attendue Reine Charlotte : une histoire de Bridgerton, c’est devenu un sujet de conversation brûlant pour les téléspectateurs de Netflix. Le casting de l’émission a laissé entendre que Reine Charlotte sera plus intime que son prédécesseur, mais pas de la manière que les téléspectateurs pourraient anticiper, ce qui n’a fait qu’ajouter à la ferveur des fans.





Le personnage éponyme de la reine Charlotte, l’actrice Golda Rosheuvel, a récemment révélé dans une interview avec Digital Spy que la nouvelle émission décrira en détail la vie personnelle de la reine en mettant l’accent de la série principalement sur la jeune reine (jouée par l’actrice India Amarteifio) et son mariage. au roi George III. Rosheuvel a ajouté plus de contexte à son personnage en disant :

« Il y a un enrichissement de qui vous êtes dans Bridgerton à cause de certaines des choses que nous vivons dans Reine Charlotte, et j’espère que le public ressentira cet enrichissement. C’est une sorte de cercle vertueux en quelque sorte. »

De plus, Rosheuvel a laissé entendre que la série continuerait à aborder les problèmes raciaux et socio-économiques, un peu comme Bridgertonmais d’une manière plus centrée sur l’expérience d’une jeune reine noire.

En raison de l’importance historique du personnage et de son lien avec Bridgerton, Reine Charlotte sera sûrement un énorme succès pour Netflix. En tant que premier monarque africain du pays, la vraie reine Charlotte était réputée pour sa grâce, son sens de la mode et son soutien aux arts. En général, Bridgerton les fans seront sans aucun doute enthousiasmés par le spin-off, en particulier compte tenu des promesses d’une description plus approfondie de la vie de la reine Charlotte.

Reine Charlotte sera diffusé sur Netflix le 4 mars.





Une bande-annonce pour Queen Charlotte a récemment été publiée

Netflix

La première bande-annonce du film axé sur la reine Charlotte Bridgerton la série dérivée est sortie.

La brève séquence montre la digne reine Charlotte de Golda Rosheuvel se promenant dans les couloirs du palais de Buckingham. Le teaser suggère un scénario beaucoup plus sombre et politiquement plus chargé que celui de la série originale, avec la reine Charlotte qui se bat pour maintenir son influence et son pouvoir dans une culture hostile aux femmes et aux minorités.

Quelques autres personnages importants sont également évoqués dans la bande-annonce, notamment une jeune Lady Danbury jouée par Adjoa Andoh et la mystérieuse Lady Portia Featherington jouée par Polly Walker.

Depuis l’annonce du spin-off, Bridgerton les fans attendaient avec impatience les détails, et la sortie récente de la bande-annonce n’a fait qu’accroître l’anticipation. Le spectacle sera sûrement un succès auprès des fans de la série originale et des nouveaux venus grâce à ses costumes somptueux, ses décors complexes et sa distribution stellaire.

Vous pouvez regarder le Reine Charlotte bande-annonce ci-dessous.