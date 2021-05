De nouveaux clips de l’Armée des morts libèrent 5 minutes de folie de Zack Snyder’s Zombie Heist

Plusieurs clips récemment publiés de la prochaine incursion de Netflix dans le genre zombie, Armée des morts, ont maintenant fait surface offrant un aperçu d’environ 5 minutes de séquences du film d’action. Soulignant la mission mortelle, l’équipe hétéroclite de mercenaires chargée de la réaliser, et bien sûr, la star de la série, le tigre zombie, Valentine, les clips devraient avoir les fans enthousiastes à l’idée de diffuser le film lorsqu’il sera disponible plus tard ce mois-ci.

Dirigé par Gardiensde Zack Snyder, avec un scénario qu’il a co-écrit avec Shay Hatten et Joby Harold, et avec une distribution d’ensemble comprenant Dave Bautista, Ella Purnell, Omari Hardwick, Ana de la Reguera, Theo Rossi, Matthias Schweighöfer, Nora Arnezeder, Hiroyuki Sanada , Tig Notaro, Raúl Castillo, Samantha Win, Huma Qureshi et Garret Dillahunt, Armée des morts a lieu à la suite d’une épidémie de zombies qui a laissé Las Vegas en ruines et à l’écart du reste du monde.

Lorsque Scott Ward (Dave Bautista), un habitant de Vegas déplacé, ancien héros de guerre zombie qui retourne maintenant des hamburgers à la périphérie de la ville qu’il appelle maintenant chez lui, est approché par le chef du casino Bly Tanaka (Hiroyuki Sanada), c’est avec la proposition ultime: Entrez dans la zone de quarantaine infestée de zombies pour récupérer 200 millions de dollars assis dans un coffre-fort sous la bande avant que la ville ne soit bombardée par le gouvernement en 32 heures. Poussé par l’espoir que le gain pourrait aider à ouvrir la voie à une réconciliation avec sa fille séparée Kate (Ella Purnell), Ward relève le défi en réunissant une équipe d’experts pour le braquage.

Scott trouve bientôt un obstacle émotionnel inattendu lorsque Kate rejoint l’expédition à la recherche de Geeta (Huma S. Qureshi), une mère qui a disparu dans la ville. Avec une horloge qui tourne, un coffre-fort notoirement impénétrable et une horde de zombies Alpha plus intelligente et plus rapide se rapprochant, une seule chose est certaine dans le plus grand braquage jamais tenté: les survivants prennent tout.

Armée des morts semble être le genre exact de film d’action sans fioritures dont le public a probablement envie en ce moment, Snyder ayant décrit le projet comme « un film de braquage de zombies à part entière » et l’appelant « genre -on-genre d’une excellente manière. Donc, vous vous attendez à un chaos de zombies pur, et vous obtenez cela, à 100 pour cent. Mais vous obtenez également ces personnages vraiment incroyables dans un voyage fantastique. Cela va surprendre les gens qu’il y a beaucoup de chaleur et de réel émotion avec ces grands personnages. «

Le géant du streaming a clairement une grande confiance en Armée des morts et son potentiel à engendrer une franchise, avec un film préquel, ArméeDe Voleurs, également en cours de planification. Le film sera centré autour de l’un des personnages centraux de Armée des morts, Ludwig Dieter (joué par l’acteur Matthias Schweighöfer), qui deviendra également réalisateur. L’histoire explorera les premiers jours de l’épidémie de zombies à Las Vegas, avec Schweighöfer rejoint par Nathalie Emmanuel, Guz Khan et Stuart Martin en tant que nouveaux membres de la distribution, tandis que Zack Snyder produira avec sa femme Debroah Snyder.

Armée des morts devrait sortir dans certains cinémas aux États-Unis et numériquement sur Netflix le 21 mai 2021. Les 15 premières minutes seront diffusées lors d’un événement en ligne spécial ce jeudi. Cela nous vient grâce à BD Horror Trailers and Clips.

