De nouveaux boss arrivent bientôt dans la saison 4 de Fortnite Chapter 2!

C’était un peu bizarre quand nous avons commencé la saison et il n’y avait que Doctor Doom en tant que boss sur la carte. Doom’s Domain est actuellement le seul endroit où vous trouverez un boss, un coffre-fort et des hommes de main qui ne sont pas les robots de Stark. Sur la base des fuites, cependant, il semble que nous allons ajouter d’autres boss à la carte dans un proche avenir! Les détails dans les fichiers indiquent que Black Panther, Thor, Wolverine, She-Hulk, Iron Man et Storm seront finalement ajoutés au jeu.

Crédit à HYPEX pour les détails énumérés ci-dessous. Tous les noms des capacités sont basés sur des noms de fichiers, ils seront donc probablement différents lorsque vous les trouverez dans le jeu! Ceux-ci seront probablement utilisés par les boss et tomberont également lorsque vous les éliminerez afin que vous puissiez également utiliser les capacités!

Beaucoup de ces mouvements semblent être affichés dans la bande-annonce de gameplay de Battle Pass que vous pouvez voir ci-dessous. Vous verrez les capacités de Thor, Wolverine, She-Hulk et Iron Man démontrées!

Patron de la panthère noire

Nous avons déjà eu des fuites sur l’ajout d’un POI Black Panther au jeu, ce qui semble inclure le boss Black Panther. Cela vient juste après le décès malheureux de Chadwick Boseman, qui jouait Black Panther dans la version cinématographique.

Absorption cinétique

Cette capacité bloquera 50% des dégâts reçus pendant un certain temps. Plus vous bloquez de dégâts avec lui, plus il charge.

Explosion de tourbillon

Vous pouvez utiliser cette capacité une fois que vous avez bloqué certains dégâts, et vous pouvez utiliser les charges pour infliger des dégâts aux builds ou aux joueurs. Vous bénéficierez également d’un gain de vitesse une fois qu’il a été utilisé.

Buff de vitesse: x1,3

x1,3 Refroidir: 10 secondes

Boss d’Iron Man

On dirait que Tony Stark sera ajouté en tant que boss à un moment donné, et sa capacité vous donnera la chance d’utiliser sa poitrine pour infliger de gros dégâts. Il est possible que son emplacement soit l’endroit où vous pourrez trouver son atelier.

Canon répulsif

Cela inflige des dégâts de temps assez importants, il semble donc presque être un tir de type fusil de sniper. Il semble que vous aurez la possibilité de le recharger et d’augmenter les dégâts. On ne sait pas si 150 est le maximum de dégâts infligés à un joueur ou si c’est le bas des dégâts. D’après la vidéo, il semble que cela pourrait infliger des dégâts AOE, mais ce n’est pas encore clair.

Refroidir: 12 secondes

12 secondes Intervalle: 20 000

20 000 Dommage: 150

150 Dommages infligés aux constructions: 200

200 Boost Cooldown: 15 secondes

15 secondes Augmenter la force: 131 300

Patron de She-Hulk

She-Hulk a déjà son cabinet d’avocat sur la carte, vous pouvez donc vous attendre à ce qu’elle occupe Retail Row.

Sauter Smash

Hulk aime sauter en l’air et s’écraser au sol, il n’est donc pas surprenant que son homologue féminine fasse de même. Il semble que vous pourrez recharger le saut, ce qui augmentera probablement la distance que vous pouvez parcourir. Si vous atterrissez sur un joueur, vous pouvez infliger un peu de dégâts, mais les vrais dégâts que vous pouvez infliger sont sur les builds!

Atterrir sur les dégâts du joueur: 40

40 Refroidir: 0,5 seconde

0,5 seconde Dommages infligés aux constructions: 5 000

5 000 Temps de charge maximum: 1 minutes

1 minutes Temps de charge pour Super Jump: 0,16 seconde

0,16 seconde Temps de recharge de Jump Smash: 0,05 seconde

0,05 seconde Durée de la gravité: 1,2 seconde

Poing

Cette capacité a l’avantage passif de régénérer un peu de santé lorsqu’elle est active. On dirait que c’est une capacité de combo assez standard où vous balancerez vos poings plusieurs fois et que la frappe finale fera le plus de dégâts.

Dommages combinés: 60

60 Dégâts de la troisième frappe: 120

120 Dommages infligés aux constructions: 500

500 Buff de vitesse: x1,2

Boss des tempêtes

Storm sera probablement ajouté vers le milieu de la saison, et je ne serais pas surpris de la voir occuper Steamy Stacks. Elle pourrait également reprendre la station météo qui se trouve au sud, que vous visiterez lors de l’un de ses défis.

Saut de tornade

Dommages infligés aux constructions: 5 000

5 000 Refroidir: 15 secondes

15 secondes Hauteur du saut: 2 560

2 560 Durée de vie de la tornade: 10 secondes

Thor Boss

Thor est le leader du peloton cette saison, il sera donc intéressant de voir s’il reprend The Agency lorsqu’il sera ajouté en tant que patron.

Sky Strike

Thor appellera un marteau électrique du ciel et le déposera sur un endroit. La quantité de contrôle sur l’endroit où cette chose tombera reste à voir.

Refroidir: 9 secondes

9 secondes Distance: 1 000

1 000 Dommage: 80

80 Dommages infligés aux constructions: 5 000

5 000 Gamme Max: 4 000

4 000 Rayon de rupture de dégâts et de construction: 378

Boss de Wolverine

Wolverine sera probablement un boss qui sera ajouté tard dans la saison. Il y a un code nommé POI de localisation Doghouse qui pourrait être quelque chose à voir avec Wolverine.

Berserker Dash

Cela ressemble à une barre oblique générique qui vous fera avancer lorsque vous l’activez.

Dommage: 50

50 Dommages infligés aux constructions: 2 000

2 000 Refroidir: 5 secondes

Spin Slash

D’après la vidéo, il semble que Wolverine sautera dans les airs et tournera avec ses griffes et infligera des dégâts. Vous régénérerez également de la santé lorsque cela sera utilisé.