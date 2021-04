De NBA 2K21 au nouveau jeu du créateur de Final Fantasy: car aujourd’hui il faut revenir sur Apple Arcade

On ne peut pas dire qu’Apple Arcade, le service d’abonnement dédié aux jeux pour smartphones, tablettes et Mac, soit l’un des services les plus aboutis de la société Cupertino. Malgré la qualité de ses titres et le format vraiment intéressant (vous payez un montant mensuel pour avoir accès à l’ensemble du catalogue de jeux), Apple Arcade a généré un engagement plus faible que les autres services Apple de premier plan. Pourtant, aujourd’hui, nous devrions revenir en arrière pour jeter un coup d’œil, car avec la dernière mise à jour du catalogue, les nouvelles sont vraiment intéressantes: de NBA 2k21 (sans microtransactions) au nouveau jeu du créateur de Final Fantasy, en passant par les nouvelles versions de certains classiques du passé tels que Monument Valley et Cut The Rope.

La mise à jour du service de jeux par abonnement a apporté 30 nouveaux titres à la plateforme, sur lesquels elle peut désormais compter sur un total de 180 jeux disponible pour tous les abonnés. Ce qui ressort cette fois, ce sont les noms des jeux vidéo débarqués sur Apple Arcade, à commencer par une version incroyablement complète de NBA 2K21 libre du fléau des microtransactions (Apple ne les autorise pas dans les titres Arcade) et caractérisés par la plupart des les modes de jeu. pour les consoles, y compris le mode MyCareer et le multijoueur en ligne. Et puis il y a Fantasian, le nouveau titre du créateur de Final Fantasy Hironobu Sakaguchi, où chaque environnement est composé d’un véritable diorama fabriqué à la main puis inséré dans le jeu.

Mais en plus de ces titres haut de gamme (il y a aussi World of Demons by Platinum Games) dans la mise à jour on retrouve aussi la renaissance en clé Apple Arcade (et donc sans aucune sorte de microtransaction) des vieilles gloires du «passé», c’est quelques-uns des titres les plus célèbres de l’histoire du jeu sur smartphone. Parmi ceux-ci, le fascinant Monument Valley, le Mini Metro fou et le mathématicien Threes. Mais aussi Cut The Rope, Reigns et Really Bad Chess, une variante du jeu d’échecs qui mélange les règles du jeu. Ce sont des ajouts extrêmement intéressants qui complètent un catalogue peut-être pas énorme mais toujours caractérisé par de nombreuses perles qui sont loin de l’idée d’un «jeu» pour smartphones: la plupart des titres du catalogue Apple Arcade représentent un équilibre parfait entre les jeux pour consoles et jeux mobiles, avec une qualité clairement déséquilibrée par rapport aux premiers.

