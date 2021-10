De mystérieux signaux radio provenant d’étoiles lointaines pourraient faire allusion à d’éventuelles planètes cachées

in

14 octobre 2021 10:26:38 IST

Dans une découverte majeure, les scientifiques ont trouvé des ondes radio émises par des étoiles lointaines, indiquant peut-être l’existence de planètes cachées. La découverte a été faite par le radiotélescope le plus puissant au monde, le Low-Frequency Array (LOFAR), situé aux Pays-Bas.

Le Dr Benjamin Pope de l’Université du Queensland et ses collègues de l’observatoire national néerlandais ASTRON ont découvert des signaux provenant de 19 étoiles naines, dont quatre s’expliquent le mieux par l’existence de planètes en orbite autour des étoiles. La recherche a été publiée dans la revue Astronomie de la nature récemment.

Selon Pope, la recherche « pourrait potentiellement conduire à la découverte de planètes dans toute la galaxie ». Il a ajouté que même s’il était connu depuis longtemps que les planètes de notre système solaire pouvaient émettre de puissantes ondes radio en raison de leurs champs magnétiques interagissant avec les vents solaires, les signaux radio provenant de l’extérieur du système solaire n’avaient pas encore été captés.

Dans leurs recherches, l’équipe s’est concentrée sur les étoiles naines rouges, qui sont beaucoup plus petites que le Soleil. Ces étoiles sont connues pour avoir une activité magnétique intense, entraînant des émissions radio et des éruptions stellaires. Certaines étoiles anciennes et magnétiquement inactives sont également apparues.

L’auteur principal de l’étude, le Dr Joseph Callingham d’ASTRON et de l’Université de Leiden, a déclaré que les chercheurs sont convaincus que les signaux proviennent de la connexion magnétique entre les étoiles naines et les planètes cachées sur leur orbite. Il a déclaré que l’interaction était similaire à celle entre Jupiter et sa lune, Io, « avec une planète enveloppée dans le champ magnétique d’une étoile, alimentant de la matière dans de vastes courants qui alimentent également des aurores brillantes ».

L’équipe cherche maintenant à confirmer l’existence des planètes cachées, ajoutant que bien que des observations de suivi aient exclu que la taille des planètes soit plus grande que la Terre, des planètes plus petites pourraient probablement être en orbite autour des étoiles.

Auparavant, les astronautes ne pouvaient détecter les étoiles les plus proches que dans des émissions radio constantes. Désormais, les radioastronomes peuvent voir de vieilles étoiles simples et utiliser les informations pour rechercher toutes les planètes entourant les étoiles.

Le télescope LOFAR ne peut surveiller que les étoiles relativement proches ou situées jusqu’à 165 années-lumière. L’équipe prédit qu’elle pourra voir des distances beaucoup plus grandes une fois que le radiotélescope Square Kilometer Array d’Australie et d’Afrique du Sud sera terminé et commencera à fonctionner en 2029.

.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂