De mystérieux Asiatiques de l’Est ont disparu pendant la période glaciaire. Ce groupe les a remplacés.

Les ancêtres des Asiatiques de l’Est d’aujourd’hui se sont installés dans la région il y a environ 19 000 ans et, ce faisant, ils ont remplacé les personnes mystérieuses qui y vivaient avant eux, selon une nouvelle étude.

Les chercheurs ont découvert ces personnes mystérieuses en comparant les la génétique de « Tianyuan man », un individu de 40 000 ans trouvé dans la grotte de Tianyuan à Pékin, avec ADN d’anciens restes humains appartenant à 25 individus de la région de l’Amour, qui comprend des parties de l’est de la Chine et de la Russie.

L’équipe a découvert que l’ascendance de l’homme de Tianyuan était probablement répandue il y a 40 000 ans à 33 000 ans dans toute l’Asie de l’Est. Mais ensuite, il a disparu et une nouvelle population est apparue il y a environ 19 000 ans, juste au moment où le dernier maximum glaciaire (LGM) – lorsque les calottes glaciaires étaient à leur maximum d’environ 26 500 à 19 000 ans – se terminait, a déclaré l’auteur principal de l’étude Qiaomei Fu, paléogénéticienne à l’Institut de paléontologie et de paléoanthropologie des vertébrés de l’Académie chinoise des sciences à Pékin.

En rapport: 10 choses que nous avons apprises sur nos ancêtres humains en 2020

En 2003, un autre groupe de recherche a trouvé les restes de l’homme de Tianyuan , et à ce jour, l’ADN de l’individu est le plus ancien génome humain ancien connu d’Asie de l’Est. Grâce à l’homme de Tianyuan et à d’autres découvertes archéologiques, les chercheurs savent que les humains modernes vivaient dans le nord de l’Asie de l’Est il y a 40 000 ans. Cette région comprend le plateau mongol, le nord de la Chine, le Japon, la péninsule coréenne et les régions montagneuses de l’Extrême-Orient russe. Récent études avoir ont fait la lumière sur la dynamique de la population de l’Asie de l’Est d’il y a environ 9 000 ans aux temps historiques récents, mais on en sait moins sur ce qui s’est passé il y a 40 000 à 9 000 ans, a déclaré Fu.

Pour enquêter, Fu et ses collègues ont comparé l’ADN de l’homme de Tianyuan avec les restes anciens de personnes vivant dans la région de l’Amour, qui comprend la plaine de Songnen dans le nord-est de la Chine, il y a entre 33 000 et 3 400 ans.

Cette période couvre une période où les glaciers qui couvraient de vastes étendues de la planète ont reculé, « ce qui est crucial pour comprendre ce qui est arrivé aux Asiatiques du nord-est avant, pendant et après le LGM », a déclaré Fu à 45Secondes.fr dans un e-mail. Après tout, le nord de l’Asie de l’Est se situe à des latitudes similaires à celles de l’Europe centrale et méridionale. « En Europe, les mouvements et la taille de la population humaine ont été influencés par les fluctuations climatiques de l’ère glaciaire », ont écrit les chercheurs dans l’étude. « Ces oscillations climatiques peuvent avoir eu un effet similaire sur l’histoire de la population des régions de haute latitude et de haute altitude en Asie. »

L’ancienne analyse de l’ADN a révélé que la personne la plus âgée qu’ils ont étudiée, une femme du Pléistocène connue sous le nom d’AR33K, qui vivait il y a environ 33 000 ans dans la région de l’Amour (AR signifie Amur et 33K signifie 33 000), avait la plus grande similitude génétique avec l’homme de Tianyuan, par rapport à tous les autres individus anciens et modernes publiés d’Asie de l’Est, a déclaré Fu.

Une autre femme ancienne, dont l’ADN a été décrit dans une étude précédente, vivait il y a environ 34 000 ans dans la vallée de Salkhit, dans le nord-est de la Mongolie. Cette femme a été trouvée à environ 720 miles (1 159 kilomètres) d’AR33K et à environ 692 miles (1 114 km) de la grotte de Tianyuan. Une étude 2020 dans la revue La science ont découvert que la femme Salkhit partageait 75 % de sa génétique avec l’homme Tianyuan et 25 % avec un autre groupe d’Asie de l’Est qui vivait le long de la rivière Yana en Sibérie du Nord. Étant donné qu’AR33K et l’homme de Tianyuan partagent environ 75 % de leur ADN avec la femme Salkhit, il est possible que ces personnes fassent partie de groupes apparentés qui ont voyagé à travers l’Asie de l’Est pendant au moins 7 000 ans. Fu a déclaré au magazine Science .

En rapport: 5 langues anciennes encore à déchiffrer

Cependant, contrairement à la femme Salkhit, AR33K n’a pas plus d’ascendance liée à Yana que l’homme Tianyuan, ont écrit les chercheurs dans la nouvelle étude. « Cela indique probablement que l’ascendance Tianyuan/AR33K était répandue avant le LGM dans le nord de l’Asie de l’Est, à la fois géographiquement, du nord de la Chine à la Mongolie et à la région de l’Amour, et temporellement, il y a 40 000 à 33 000 ans », a déclaré Fu à 45Secondes.fr dans l’e-mail. .

Pour expliquer la génétique de la femme Salkhit, peut-être que des personnes d’ascendance liée à Tianyuan se sont associées à des personnes d’ascendance liée à Yana en Mongolie, mais sont restées isolées des peuples anciens de la région de l’Amour avant le LGM, ont écrit les chercheurs dans l’étude.

Cette carte montre comment la femme Salkhit (en haut) a l’ADN des Yana dans ce qui est maintenant la Sibérie et l’homme de Tianyuan, de ce qui est maintenant la Chine. Il y a environ 19 000 ans (personne rouge du milieu), un nouveau groupe de personnes s’est installé en Asie de l’Est. La région de l’Amour (en vert) a 14 000 ans de continuité génétique. (Crédit image : Mao, X. et al. Cell (2021))

La « nouvelle personne » la plus âgée

Un autre individu remarquable de l’étude, AR19K, qui vivait dans la région de l’Amour il y a environ 19 000 ans vers la fin du LGM, a attiré l’attention des chercheurs. L’ascendance génétique de l’AR19K est distincte de Tianyuan et de l’AR33K, « indiquant un changement de population potentiel », a déclaré Fu. En d’autres termes, alors que AR33K et Tianyuan ont transmis certains gènes aux Asiatiques de l’Est modernes (Fu les a appelés « basaux pour tous les Asiatiques de l’Est »), les populations dont ils provenaient ont disparu à un moment donné pendant le LGM.

En fait, AR19K est « le plus ancien de l’Asie du Nord-Est encore identifié », ce qui signifie que cet individu est ancestral des anciens Asiatiques du Nord-Est. L’identification de cet ancêtre du nord de l’Asie de l’Est « indique que la séparation génétique nord-sud en Asie de l’Est remonte à 19 000 ans, soit 10 000 ans plus tôt que ce qui avait été découvert auparavant », a déclaré Fu.

Certaines régions d’Asie de l’Est ont eu des liens génétiques remarquables avec le passé, ont révélé les échantillons plus jeunes. Par exemple, les chercheurs pensaient auparavant que les populations modernes de la région de l’Amour avaient une continuité génétique de 8 000 ans avec les cueilleurs et les agriculteurs néolithiques qui vivaient dans la grotte de Devil’s Gate en Russie extrême-orientale et dans la région de l’Amour. Mais les nouvelles analyses ont montré que cette continuité remonte à 14 000 ans, soit « 6 000 ans plus tôt que ce qui avait été proposé auparavant », a déclaré Fu.

Cheveux, sueur et dents

L’étude a également réduit la fenêtre temporelle d’émergence d’une variante génétique spécifique à l’Asie, connue sous le nom d’EDAR V370A. Cette variante est associée à des traits tels que des tiges capillaires plus épaisses, plus de glandes sudoripares et des incisives en forme de pelle, a déclaré Fu.

« Nous montrons que cette variante génétique était susceptible d’être élevée à une fréquence élevée après le LGM », a déclaré Fu. « Nos observations directes utilisant de l’ADN ancien soutiennent probablement l’hypothèse selon laquelle la sélection sur EDAR V370A a augmenté Vitamine D dans le lait maternel à faible UV [ ultraviolet light ] environnement. »

Dans l’ensemble, les résultats suggèrent que le LGM a eu un impact profond sur les peuples anciens qui vivaient en Asie de l’Est. « Cette ancienne étude d’ADN (…) nous offre une image plus claire de l’histoire profonde de la population du nord de l’Asie de l’Est », a déclaré Fu.

L’étude a été publiée en ligne le 27 mai dans la revue Cellule .

Publié à l’origine sur 45Secondes.fr.