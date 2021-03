De «  Mission Impossible  » au MoMA: le spectaculaire clavier dépliable du ThinkPad 701 impressionne toujours 25 ans plus tard

Chez IBM, ils trillaient. Ils voulaient lancer un ordinateur portable ultra-compact, mais ils ne pouvaient pas installer un clavier approprié. Le IBM ThinkPad 701C Il avait tout pour se démarquer sur le marché, mais son écran de 10,4 pouces posait un énorme défi à ses ingénieurs.

C’est alors qu’il est apparu sur la scène John Karidis, un ingénieur en mécanique et inventeur qui a eu une excellente idée. Si vous ne correspondez pas à un clavier normal, Pourquoi ne pas en mettre un qui se déroule lorsque vous l’ouvrez? À peine dit que c’était fait. Ce joyau de l’ingénierie a eu un certain succès sur le marché, mais il a également fini par apparaître dans des films tels que « GoldenEye » ou « Mission Impossible » et faisait partie d’une exposition au prestigieux Musée d’art moderne (MoMA).

Un mécanisme de déploiement hypnotique

En 1995, des équipes vraiment incroyables ont commencé à apparaître en essayant de se rapprocher de ce défi de faire un « ultraportable » vraiment facile à transporter d’un site à un autre.

Le ThinkPad 701C était sans aucun doute l’un de ces ordinateurs, mais son format d’écran 4: 3 et sa diagonale de 10,4 pouces rendu difficile l’obtention d’un clavier normal dans lequel il était confortable d’écrire.

Pour résoudre ce problème, Karidis a eu une idée fantastique: créer le soi-disant TrackWrite (populairement connu sous le nom de « Butterfly Keyboard » d’IBM), un système qui permettait déplier un clavier divisé en deux sections lors de l’ouverture du notebook, et repliez-le lorsqu’il est fermé. Dans cette vidéo LGR (le GIF inclus en est un fragment), il est possible de la voir en profondeur.

Karidis a réussi à diviser le clavier en deux parties parfaitement couplées grâce à un mécanisme ingénieux qui presque « coulé » en même temps que nous ouvrions le couvercle de l’ordinateur portable.

Cette conception a réussi à faire du ThinkPad 701C le portable le plus vendu de 1995, mais après ces ventes initiales, les fabricants ont réussi à réduire les formats avec des écrans plus grands et avec d’autres méthodes moins compliquées.

Pourtant, le ThinkPad 701C a continué transformé en un objet presque culte: Il est apparu dans des films comme «GoldenEye» (1995) ou «Mission Impossible» (1996), mais il est également devenu l’un des objets d’une exposition au MoMa de New York.