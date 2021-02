De minuscules dinos avec des volants fantaisie étaient de gros showoffs

Adorable taille de mouton dinosaures probablement fait évoluer leurs volants fantaisie pour attirer les partenaires ou montrer leur domination.

Protoceratops – un dinosaure qui ressemblait un peu à un mini- Tricératops sans cornes – avait des volants de cou élaborés et variés. Les paléontologues ont débattu de leur utilité: la défense? Régulation de la température? Ou peut-être, comme les oiseaux modernes avec des plumes de queue colorées, les dinosaures ont fait évoluer les volants pour montrer leur aptitude à leurs partenaires et concurrents potentiels, un processus de sélection sexuelle. Dans la sélection sexuelle, un animal avec un certain trait qui fait appel à des partenaires potentiels ou leur permet autrement de se reproduire davantage sera transmis à la génération suivante et deviendra plus commun.

Il est difficile de prouver directement la sélection sexuelle, car il est impossible de savoir si un dinosaure avec un volant plus gros et plus brillant a eu plus de succès avec l’accouplement et la production d’une progéniture. Mais des chercheurs du Natural History Museum de Londres et de l’Université Queen Mary de Londres se sont tournés vers des indices sur la croissance et la variation des volants pour voir s’ils correspondaient aux modèles de traits sexuellement sélectionnés chez les animaux observés aujourd’hui.

Les chercheurs ont assemblé des dizaines à des centaines de photographies de 65 crânes de Protoceratops espèces, en utilisant un logiciel pour créer des modèles 3D des crânes. Parmi ceux-ci, 30 étaient des reconstructions numériques complètes. Les crânes provenaient de dinosaures âgés d’un jour à l’âge adulte, de sorte que les scientifiques pouvaient comparer les taux de croissance des volants avec ceux d’autres parties du crâne.

Dans le concept de cet artiste, un Protoceratops adulte est vu avec ses petits. (Crédit d'image: The Trustees of the Natural History Museum, Londres) Un crâne de Protoceratops avec son volant élaboré. (Crédit d'image: Andrew Knapp) Les restes de dinosaures Protoceratops. (Crédit d'image: Andrew Knapp) Les volants de cou des dinosaures Protoceratops comme celui de cette illustration étaient probablement une forme de sélection sexuelle. (Crédit d'image: CC-BY-SA 4.0)

Les chercheurs ont découvert que le changement évolutif dans les volants était assez indépendant du changement évolutif dans le reste du crâne, signe que la sélection sexuelle, plutôt qu’une autre pression évolutive, pourrait être à l’œuvre.

Les volants ont également montré un modèle de croissance appelé allométrie, qui est courant dans les traits sexuellement sélectionnés. En allométrie, une partie du corps particulière se développe plus vite et plus grande que les autres parties du corps de l’animal; un exemple moderne serait les bois sur un mâle.

Les volants ont également montré une forte variation, une autre caractéristique de la sélection sexuelle. Cependant, ils n’ont pas montré de dimorphisme sexuel, ni de grandes différences entre les hommes et les femmes. De nombreux traits sexuellement sélectionnés sont dimorphes, mais pas tous, a déclaré le co-auteur de l’étude Andrew Knapp, chercheur postdoctoral au musée, dans un communiqué.

« Bien qu’il existe de nombreux exemples chez les animaux vivants où les femelles sélectionnent généralement les mâles en fonction de la taille de leurs plumes de queue ou de leurs cris, on oublie assez souvent que les mâles font la même chose avec les femelles », a déclaré Knapp. « Chez une espèce d’oiseau connue sous le nom de pingouin huppé, les mâles et les femelles ont un impressionnant panache de plumes enroulées du haut de la tête, utilisées par chaque sexe pour signaler leur santé. Ainsi, si le panache de plumes est un trait sexuellement choisi, il n’a pas conduit à un dimorphisme sexuel. »

Les volants mâles et femelles peuvent avoir été différents d’une manière qui ne se conserve pas dans les archives fossiles, a ajouté Knapp. Peut-être que les volants masculins étaient plus colorés, par exemple. Étendre la recherche sur la numérisation 3D à d’autres dinosaures à volants pourrait aider à cimenter l’idée que la sélection sexuelle expliquait évolution des fioritures, les chercheurs ont conclu dans leur étude publiée mercredi 3 février dans la revue Actes de la Royal Society B .

