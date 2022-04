De Marvel à Fast and Furious : la nouvelle œuvre de Brie Larson

Rapides et furieux

L’actrice a réalisé le vœu qu’elle avait exprimé il y a quelques temps et rejoint le casting de Fast and Furious 10. L’information !

Brie Larson Elle n’est pas étrangère aux grandes franchises si l’on analyse le passé récent dans la vie professionnelle de l’actrice. Bien sûr, elle a rejoint le Univers cinématographique Marvel Quoi Capitaine Marvell’une des héroïnes les plus puissantes de la marque qui a participé à son propre film ainsi qu’à l’ensemble des personnages qui ont joué Avengers : Fin de partie.

Par le passé, l’interprète exprimait son envie de rejoindre une autre des grandes sagas du cinéma contemporain lorsqu’elle disait :« S’il vous plaît, dites à tout le monde que j’aimerais être dans un film Fast and Furious. Je suis obsedée. Je les aime. Ils sont très amusants. Et ils m’ont fait apprécier les voitures. Je suis prêt à jouer de nouveaux personnages et peu importe. »remarqua avec euphorie Brie Larson.

Brie Larson arrive dans Fast and Furious

vin Diesel en a pris note et s’est assuré que l’actrice le confirme sur leurs réseaux : « Tu vois cet ange par-dessus mon épaule qui me fait rire, tu te dis : C’est Captain Marvel. Il y a de l’amour et du rire dans cette image. Cependant, ce que vous ne voyez pas, c’est le personnage qui arrivera dans Fast 10. Vous n’avez aucune idée à quel point il sera intemporel et étonnant. Au-delà de sa beauté, de son intelligence et de son Oscar, haha ​​​​c’est cette âme qui ajoute quelque chose que vous n’attendiez pas mais que vous attendiez. Bienvenue à la famille! ».

Quel sera le rôle de Brie Larson dans la prochaine entrée Rapides et furieux? L’actrice semble avoir laissé une impression très positive sur vin Diesell’interprète de Dominic Toretto et le visage principal de cette saga de voitures rapides et d’action qui a conquis le monde entier avec une formule excellente commercialement mais qui échoue souvent face aux critiques spécialisées.

Brie Larson partagera un casting avec des noms de luxe tels que : Jason Momoa, Nathalie Emmanuel, Michelle Rodriguez, Daniela Melchior, Tyrese Gibson, Sung Kang et Ludacris. On peut également s’attendre aux retours d’autres acteurs qui ont donné vie à des personnages qui ont joué un rôle clé dans les dernières entrées de la série : Jason Statham, John Cena et Charlize Theron. rapide et furieux 10 sortira en salles le 19 mai 2023.

