De Marvel à DC Comics : l’acteur de what if.. ? quel sera le prochain batman

Et qu’est-ce qui se passerait si …? C’est la dernière grande première du Univers cinématographique Marvel, qui peut être vu via le service de streaming Disney +. Là, Jeffrey Wright Il fait la voix d’Utau the Watcher, le protagoniste du programme d’animation qui n’avait jusqu’à présent qu’une seule ligne dans le premier épisode. En plus de faire partie de cette franchise, aura un rôle dans Le Batmande DC Comics et Warner Bros., mais il jouera d’abord le Dark Knight dans un projet HBO Max.

Lauréate des Golden Globes et Emmy Awards 2004 jouer le commissaire Gordon dans le film avec Robert Pattinson et réalisé par Matt Reeves. Dans une conversation avec Le journaliste hollywoodien avancement: « C’est gothique et détective. Je pense que nous avons fait un film brillant et l’avons fait en tant que collectif qui ne fait qu’un. ».

Comme je nous mentionne, bientôt il se mettra dans la peau de l’homme masqué pour une occasion très spéciale. Selon le médium Variété, WarnerMedia continue d’investir dans podcasts pour HBO Max et, parmi tant de lancements, ils préparent « Batman : Les Aventures Audio », qui sera exclusif à la plateforme. Wright y jouera en mettant sa voix au personnage principal et sera accompagné de Rosario Dawson (Catwoman) et John Leguizamo (Riddler).

La société s’aventure dans les podcasts depuis 2019, avec plus de 25 émissions, avec Tchernobyl et Lovecraft Country comme les plus importantes. « Nous le voyons comme quelque chose dont nous apprendrons et nous verrons comment il se développera au fil du temps à mesure que nous avançons. »a déclaré Joshua Walker, directeur de la stratégie de HBO Max, donc le CC Ce sera un grand pari et sa continuité dépendra du public.







Batman : les aventures audio Il n’a pas encore de date de sortie ou d’intrigue spécifique, mais nous sommes sûrs que les fans sont déjà à l’affût des nouveautés et suivront de près la suite du personnage. Ce seront des mois intéressants pour Jeffrey Wright, car Il y a encore d’autres épisodes de Et si…? dans le MCU et The Batman a une date de sortie fixée au 4 mars 2022.