De l’Oscar du cinéma à The Last of Us 2, entretien avec le compositeur Gustavo Santaolalla

Le jeu vidéo est – à juste titre – considéré comme un support immersif. Et le mérite ne réside pas seulement dans l’interaction avec le monde du jeu via un alter-ego virtuel, mais dans les éléments environnants qui, cependant, affectent clairement l’expérience globale. Par conséquent, la musique est essentielle pour rendre mémorables les moments de l’aventure du jeu vidéo et toucher les accords des émotions de ceux qui jouent. Ils le savent bien Gustavo Santaolalla et Mac Quayle, compositeurs de renommée mondiale – le premier lauréat de deux Oscars, d’un Golden Globe et de deux BAFTA Awards; le deuxième gagnant d’Emmy -, qui a prêté son talent à la bande originale de The Last of Us Part II.

Le travail de Naughty Dog a certainement de nombreux mérites, comme une histoire poignante, un gameplay captivant et le courage d’aller au-delà des représentations traditionnelles des USA post-apocalyptiques, auxquels s’ajoutent des chansons qui mettent parfaitement en valeur les différentes scènes du jeu. En fait, il suffit d’entendre «Eye on an Eye» de Mac Quayle pour sentir la poitrine bondir d’anxiété, de tension et, pourquoi pas, de colère. Des sensations qui renvoient immédiatement à une scène spécifique du jeu concernant Tommy, l’un des personnages principaux du casting de The Last of Us Part II.

Mais pour ceux qui ont l’habitude de composer de la musique pour des films et des séries télévisées à succès, que signifie passer aux jeux vidéo? Nous avons demandé à Gustavo Santaolalla, un compositeur argentin connu du public pour la musique de “Les Secrets de Brokeback Mountain” et “Babel” (pour lesquels il a remporté les deux Oscars précités), pas nouveau dans l’univers du jeu vidéo, compte tenu de son expérience avec le premier The Last of Us.

Le directeur du jeu, Neil Druckmann, a déclaré que le premier The Last of Us était un jeu d’amour. The Last of Us Part II est plutôt un jeu sur la haine et la vengeance. Quelle a été votre approche pour exprimer ce concept à travers la musique?

Pour moi, la haine – et la vengeance comme expression de haine – est toujours une forme d’amour. C’est une déformation perverse oui, mais c’est toujours de l’amour. Je ne vois pas l’amour et la haine comme deux sentiments opposés, mais comme un tout. En conséquence, mon approche du premier The Last of Us n’a pas changé. Bien sûr, par rapport à quand j’étais plus jeune, puisque j’ai maintenant un certain âge, je pense que je peux mieux exprimer ce sentiment maintenant à travers la musique. Je peux mieux articuler de nombreux aspects, je peux comprendre de nombreuses nuances au-delà de la simple intuition.

Une des caractéristiques de la musique que je compose est un élément capable de nous connecter avec quelque chose lié à l’existentialisme. Un sentiment de vide qui n’est pas seulement ressenti lorsque nous sommes mélancoliques, mais aussi lorsque nous sommes heureux. C’est un élément qui concerne notre intériorité, notre connaissance de faire partie de quelque chose de plus grand que nous. En chacun de nous, nous avons un univers mais, en même temps, nous savons que nous appartenons à un univers encore plus immense. C’est cette perception qui nous relie en tant qu’humains, et j’ai essayé de la comprendre et de l’exprimer à ma manière.

Le thème principal du premier The Last of Us est joué avec le ronroco, un instrument à cordes typique des Andes. The Last of Us Part II avec le banjo. Pourquoi ce choix?

Nous savions clairement que The Last of Us Part II aurait une âme plus risquée. Nous voulions élargir son personnage qui s’est fait connaître avec le premier The Last of Us. Nous avons donc conservé le langage et certaines caractéristiques stylistiques, comme les thèmes musicaux et l’esthétique, mais en même temps apporter de nouveaux éléments. J’ai donc gardé le ronroco, car c’est un instrument très délicat que j’ai connecté en quelque sorte à Ellie, pour valoriser ses qualités à travers des sons féminins. Dans le premier The Last of Us, j’ai utilisé la Fender Bass VI, une guitare baryton très particulière maintenant hors du marché mais autrefois utilisée par les Beatles et Cream. Contrairement aux basses d’aujourd’hui, qui ont également 11 cordes, le Fender Bass VI est différent car il est une octave plus bas. Pour The Last of Us Part II, j’ai remplacé cet instrument, laissant ses sons intacts mais rendus en acoustique. J’ai trouvé ces cordes en Argentine, appelées Magma – introuvables dans le reste du monde pour autant que je sache – qui gardent le style du Fender Bass VI mais le baissent, l’assombrissent. Des sons plus virils sortent qui, dans le cas du jeu, se réfèrent à Joel.

Parmi les nouveautés que j’ai expérimentées, il y a le banjo. Après tout, le titre en est un pièce américaine. J’ai essayé différentes approches parce que je n’avais pas commencé comme joueur de banjo, et à la fin quelque chose de différent est sorti que j’ai aimé. Au début, j’étais moi-même sceptique, je pensais que Neil et les gars de Naughty Dog n’auraient pas bien vu le banjo, mais à la fin ils l’ont adoré. En fait, ils ont apprécié mon travail, ils m’ont toujours encouragé. J’avais une liberté maximale pour essayer n’importe quelle nuance. En résumé, donc, le banjo représente la nouvelle aura de The Last of Us Part II.

La guitare est le symbole de The Last of Us Part II. Cela a-t-il influencé votre approche de la bande originale?

En fait non. La guitare est mon instrument, avec le ronroco. Le reste, comme le banjo et les autres outils utilisés ne sont rien de plus que des extensions.

Le premier instrument que j’ai appris à jouer quand j’avais 5 ans était la guitare. En conséquence, je me suis immédiatement senti connecté à l’essence du jeu. J’ai adoré le fait que Neil veuille que j’apparaisse dans The Last of Us Part II en tant que personnage jouant du banjo.

Cela aurait été la question suivante, en fait. Quelle a été l’expérience d’apparaître dans The Last of Us Part II en tant que personnage injouable?

C’était incroyable. Tout d’abord parce que The Last of Us Part II m’a présenté à un tout nouveau public. Tout au long de ma carrière, qui a débuté jeune, depuis que j’ai commencé à enregistrer professionnellement à l’âge de 16 ans, et que mon premier album remonte à 18 ans, j’ai eu plusieurs prix en tant qu’artiste, en tant que producteur, en tant que producteur d’autres talents. , en tant que compositeur de bandes sonores de films, mais le jeu vidéo était une expérience totalement nouvelle qui m’a rapproché d’un public particulièrement jeune, composé de 12, 13 et 14 ans. J’ai remarqué qu’ils avaient une très forte passion pour les jeux vidéo.

Je ne suis pas un joueur, mais mon fils est, au fait, vraiment bon. Quand nous avons commencé à travailler sur The Last of Us Part II, Neil m’a dit qu’il me voulait dans le jeu, alors ils m’ont scanné et tout. Garder ce secret, spécialement pour mon fils pendant un an, une année entière, a été la partie la plus difficile de cette expérience.

De plus, j’ai toujours eu un lien avec les différents réalisateurs avec lesquels j’ai travaillé, à tel point que je pense pouvoir apparaître à travers un petit caméo dans leurs films. Cela n’est jamais arrivé, mais avec un jeu vidéo, c’est arrivé. J’ai presque 69 ans maintenant, mais savoir que les joueurs d’aujourd’hui, dans quarante ans, quand je serai parti, se souviendront peut-être de moi parce que je joue du banjo en tant que personnage de The Last of Us Part II est vraiment épanouissant. Je suis vraiment reconnaissant d’avoir fait partie de ce projet.

Dans The Last of Us Part II, vous pouvez jouer de la guitare à travers le personnage Ellie. Cet aspect a été très apprécié des gamers, en fait vous pouvez trouver de nombreuses vidéos sur YouTube de ces performances. Pensez-vous que les jeux vidéo peuvent être un bon moyen d’attirer les gens vers la musique?

Je pense que le jeu vidéo a un potentiel incroyable en tant que média, mais il n’est pas encore pleinement approuvé par le grand public. Ou plutôt, beaucoup de gens le savent, mais il y en a encore beaucoup d’autres qui n’ont aucune idée de ce qui peut être fait grâce au jeu vidéo. Pour moi, ce que Neil a fait en termes de narration et de dilemme moral, déjà évident dans le premier The Last of Us en particulier dans la finale, est très profond. Dans The Last of Us Part II, le dilemme moral est encore plus puissant, car le jeu, à un moment donné, permet de voir les choses d’un autre point de vue.

Quand mon fils a joué et qu’ils se sont retrouvés à la place d’Abby, il m’a dit qu’il la détestait, qu’il ne voulait pas jouer dans ses chaussures. Je lui ai dit d’être patient, car il comprendra ce choix. Et en fait, les jours suivants, j’ai vu que son attitude avait changé, car il voyait le mal d’un point de vue différent de celui initial. Je trouve cela très profond. En général, beaucoup d’autres choses peuvent être faites par le biais du jeu vidéo. L’un des principaux est certainement de pousser les gens à apprendre, comme la musique ou autre chose. Et je crois que ce que nous avons vu jusqu’à présent avec les jeux vidéo n’est rien de plus que le début de son potentiel.

Dans les parties orchestrales de la bande originale de The Last of Us Part 2, l’accent est mis sur des instruments tels que la clarinette basse et la contrebasse. Pourquoi cette évolution?

Ce n’est pas nécessairement une évolution. La contrebasse à six cordes est également présente dans les parties solistes, précisément pour donner des sons graves. Concernant la clarinette basse, c’est un instrument que j’adore et que j’ai vu de plus en plus utilisé ces dernières années. C’est un instrument qui a cinq octaves, donc une grande échelle de tonalité, et qui est très chaleureux. C’est différent du hautbois, que j’aime – comme tous les instruments – mais c’est plus neutre. La clarinette basse, par contre, se souvient de la flûte, elle est plus chaude, bref, elle donne de la couleur de différentes manières, et c’est pourquoi je l’apprécie.