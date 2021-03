De l’or et des pierres précieuses découverts dans une tombe du Ve siècle en Bohême

Il y a environ 1600 ans, une femme de l’est de la Bohême (aujourd’hui République tchèque) a été enterrée avec un trésor d’objets précieux, dont une coiffe et quatre argent boucles incrustées de or et parsemé de pierres semi-précieuses.

Des archéologues du musée de la Bohême orientale à Hradec Králové, en République tchèque, ont découvert l’enterrement du cinquième siècle en 2019 et ont récemment décrit leurs premières découvertes. dans un rapport . Une trouvaille exceptionnelle était la coiffe, décorée de disques dorés. Des perles de verre, un peigne en os, un pot en céramique et un couteau en fer se trouvaient également à proximité des restes.

Cinq autres tombes sur le site d’inhumation contenaient des squelettes, mais les pillards les ont enlevés de tout artefact précieux, pillant les cadavres peu de temps après l’enterrement. Seule une poignée d’objets funéraires banals dans ces tombes, tels que des couteaux et une épée, n’ont pas été touchés, ont rapporté les scientifiques.

Les chercheurs ont estimé que la femme avait entre 35 et 50 ans lorsqu’elle est décédée. Ils ont identifié des morceaux de tissu sur les boucles d’argent qui appartenaient à deux textiles différents; l’un était probablement l’article vestimentaire que les boucles fermaient ensemble, et l’autre était peut-être un manteau ou un tissu qui recouvrait le corps de la femme lors des funérailles. Les scientifiques ont également détecté des traces de cuir et de fourrure sur les boucles, peut-être d’un autre vêtement. L’analyse du pot en céramique a révélé des traces chimiques de certaines graisses et acides, suggérant qu’il était utilisé pour la cuisson et la conservation de la viande.

Toutes les personnes présentes dans les tombes avaient entre 16 et 55 ans au moment de leur mort, mais la plupart des squelettes étaient si gravement endommagés par les pillards qu’il était impossible de déterminer le sexe des individus. Cependant, un examen attentif des os individuels a révélé certains indices sur la santé des personnes décédées.

« Chez un individu, des traces de cancer ont été trouvées sur le crâne et le bassin », ont indiqué les chercheurs dans le communiqué. Certains os indiquaient des signes d’arthrite, et les os des jambes d’une personne montraient qu’ils portaient de la masse musculaire de manière asymétrique, laissant entendre qu’ils favorisaient une jambe – peut-être à la suite d’un accident vasculaire cérébral.

Détail textile de l’excavation de la tombe. (Crédit d’image: Photo de H.Březinová, R Černochová, Institut d’archéologie de l’ASCR)

D’autres tests comprendront la datation au radiocarbone, afin d’établir plus précisément l’âge des tombes. Des preuves dans les rapports des isotopes de l’oxygène (variations du même élément avec différents nombres de neutrons) pourraient en outre révéler si les individus étaient locaux dans la région ou s’ils y ont migré d’un autre endroit. D’autres analyses chimiques des os pourraient dire aux scientifiques ce que ces personnes mangeaient et si leur régime alimentaire avait radicalement changé au cours de leur vie.

Les chercheurs attendent également « des résultats significatifs de la ADN « , qui sera menée avec des scientifiques de l’Institut Max Planck de Leipzig, en Allemagne, et de l’Institut d’archéologie et de muséologie de l’Université Masaryk de Brno, en République tchèque, selon le communiqué.

« Peut-être en saurons-nous davantage sur la parenté des morts et d’où ils viennent », ont déclaré les scientifiques.

