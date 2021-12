De l’immobilier à l’inflation, voici à quoi s’attendre de l’économie en 2022

Après une deuxième année consécutive au cours de laquelle le mot « sans précédent » a fait plus que sa juste part de gros efforts narratifs, les économistes envisagent 2022 avec méfiance : forte hausse des prix et gravité incertaine de la variante omicron de la distribution du coronavirus des ombres jumelles sur les attentes des prévisionnistes, mais certains ont tout de même trouvé des raisons d’être optimiste face à de telles inconnues.

« 2022 est ce que je vais appeler une transition vers la normalité », a déclaré Eric Diton, président et directeur général de The Wealth Alliance, une société de conseil en investissement. « Cela signifie que l’économie mondiale va continuer à croître, mais pas presque aux taux que nous avons vus en 2021. Cela signifie que l’inflation sera toujours tenace – mais à l’aube de 2022, je pense que nous allons résoudre beaucoup de ces problèmes de chaîne d’approvisionnement et d’emploi », a-t-il déclaré.

Voici les principaux problèmes que les économistes ont sur leur radar pour 2022 :

La variante omicron à évolution rapide s’avère être le plus grand joker à court terme. « La première partie de 2022 verra probablement un autre ralentissement temporaire de la croissance économique alors que la montée en flèche des cas d’omicron frappe le secteur des services discrétionnaires », a déclaré Ian Shepherdson, économiste en chef de Pantheon Macroeconomics, dans une récente note de recherche.

Les premières indications ont suggéré des résultats moins mortels, laissant les prévisionnistes prudemment optimistes, a déclaré Liz Young, directrice des investissements chez SoFi. Les États-Unis sont mieux positionnés maintenant qu’ils ne l’étaient il y a un an ou même lorsque la variante delta a déclenché une augmentation du nombre de cas en été et au début de l’automne, a-t-elle déclaré.

« Le système de santé à ce stade est assez bien préparé pour pivoter et créer différentes formes de vaccins et différentes formes de thérapies à mesure que de nouvelles variantes se présentent », a déclaré Young. En conséquence, les périodes de volatilité du marché qui ont accompagné chaque nouvelle variante et la poussée ultérieure sont devenues plus atténuées, a-t-elle déclaré. « Ces réactions sont de plus en plus courtes », a-t-elle déclaré.

Les experts ont toutefois reconnu qu’un tournant épidémiologique pour le pire pourrait bouleverser l’opinion largement répandue sur les marchés selon laquelle les vagues successives de COVID-19 continueront d’avoir des impacts plus faibles sur l’économie.

Selon les données de la National Association of Realtors, le prix médian d’une maison existante a atteint un peu moins de 354 000 € en novembre (le mois le plus récent pour lequel des données sont disponibles), soit une augmentation annuelle d’environ 14 %. Les économistes prédisent que la perspective de taux d’intérêt plus élevés pourrait freiner la hausse des prix des maisons l’année prochaine, car payer plus pour rembourser les prêts hypothécaires laisse les acheteurs avec moins d’argent pour les paiements chaque mois.

Des taux d’intérêt plus élevés pourraient freiner les futures hausses des prix des maisons en 2022.

Daryl Fairweather, économiste en chef de la plate-forme immobilière en ligne Redfin, a déclaré dans un nouveau rapport que l’activité immobilière augmenterait au premier semestre de l’année alors que les acheteurs et les vendeurs se démènent pour conclure des affaires avant que les taux n’augmentent. Elle a prédit que les taux hypothécaires à 30 ans passeraient de leur niveau actuel d’environ 3 % à 3,6 % d’ici la fin de l’année prochaine, ce qui se traduirait par 100 € supplémentaires par mois à la médiane. Malgré la pression sur les taux, cependant, Fairweather a prédit que les prix des maisons augmenteront de seulement 3 % l’année prochaine.

Mais alors que les prix des maisons pourraient baisser, les locataires ne bénéficieront pas encore d’un quelconque soulagement. « Les loyers augmentent à deux chiffres », a déclaré Jay Hatfield, fondateur et PDG d’Infrastructure Capital Management.

Si le gouvernement calculait encore l’inflation aujourd’hui en utilisant les mêmes modèles qu’il utilisait dans les années 1970, la flambée des coûts de location cette année se serait reflétée dans un taux d’inflation réel au nord de 10 pour cent – une grande raison pour laquelle le climat inflationniste actuel a créé une plus grande défis pour les locataires. « Cela ne s’est pratiquement jamais produit auparavant. Nous n’avons jamais eu ce genre d’inflation nationale pour les loyers », a déclaré Hatfield.

Fairweather a prédit une autre année de hausse des loyers, estimant une augmentation de 7% à l’échelle nationale en 2022. « La demande de locations sera forte pour plusieurs raisons », a-t-elle déclaré. « La fin de l’abstention hypothécaire poussera de nombreux propriétaires à vendre et à louer à la place. À mesure que la pandémie s’apaisera, de plus en plus de personnes choisiront de vivre dans des villes où il est plus courant de louer. » En outre, a-t-elle déclaré, le marché du travail en plein essor et la capacité de nombreux travailleurs de l’économie du savoir à faire leur travail à distance pourraient également déclencher une demande de location si les résidents nouvellement arrivés souhaitent louer avant d’acheter une maison.

L’offre de logements restera un problème, selon les économistes. Un rapport de juin commandé par la National Association of Realtors a révélé que le marché immobilier américain a un écart entre l’offre et la demande de 6,8 millions d’unités et que les prix plus élevés des matériaux et de la main-d’œuvre rendront la réduction de l’écart encore plus difficile.

Malgré des accès de volatilité, 2021 a été une année de lutte contre les gangs pour les actions, les actions atteignant régulièrement des records. Avec des gains tout sauf dans le rétroviseur, cependant, les professionnels du marché prédisent un retour à la sobriété l’année prochaine.

« En 2022, nous allons en examiner les fondamentaux de beaucoup plus près », a déclaré Young.

Une grande question ouverte est de savoir si, quand et dans quelle mesure le secteur des services – qui comprend une part importante de la production économique et des emplois – pourra rebondir. « Si le secteur des services est revenu (…) je pense que le pire de la réaction est déjà derrière nous », a-t-elle déclaré.

John Cunnison, directeur des investissements chez Baker Boyer Bank, a déclaré : « Si nous commençons à regarder vers l’avenir… ce qui semble être intégré au marché boursier n’est qu’une demande massive d’actifs financiers.

Cunnison a repoussé l’hypothèse selon laquelle une hausse des prix des actifs déclencherait nécessairement un atterrissage brutal. « Ce n’est pas un résultat dichotomique », a-t-il déclaré. « Vous pouvez atteindre des prix élevés. Les bénéfices peuvent continuer à croître solidement dans les prix actuels. »

Si 2021 a été marqué par l’espoir pour l’avenir, cependant, les experts affirment que les investisseurs utiliseront les bénéfices des entreprises comme une fenêtre pour examiner la santé du consommateur américain et, par extension, la croissance économique du pays.

« Ce que nous observons, c’est la performance relative entre le secteur de la consommation discrétionnaire et le secteur de la consommation de base », a déclaré David Wagner, gestionnaire de portefeuille et analyste chez Aptus Capital Advisors. Une réduction des dépenses non essentielles pourrait signifier que les prix élevés commencent à pincer les dépenses de consommation, ce qui pourrait laisser présager une douleur économique à venir qui pourrait se répercuter sur d’autres catégories de dépenses, comprimant les bénéfices et déclenchant un ralentissement à Wall Street.

Il ne serait pas exagéré d’étiqueter 2021 comme l’année du travailleur, et les experts ont déclaré que la nouvelle année refléterait probablement davantage la même chose – du moins au début. « À plus long terme, je pense que nous allons continuer à voir des pénuries de main-d’œuvre … mais au cours de la prochaine année, cela va s’améliorer », a déclaré Wagner.

La société de conseil Deloitte a découvert dans une récente enquête auprès des directeurs financiers que les entreprises s’attendent à investir et à dépenser en équipement, en technologie et en capital humain l’année prochaine. « Il va continuer d’y avoir une augmentation significative de l’embauche et des salaires nationaux », a déclaré Steve Gallucci, responsable du programme de directeur financier de Deloitte en Amérique du Nord.

La retraite anticipée a fait sortir plus d’un million de travailleurs du bassin de main-d’œuvre.

Pourtant, même le président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, a admis que les décideurs politiques étaient perplexes quant à la mesure dans laquelle la participation au marché du travail restait déprimée cette année. Au cours de la nouvelle année, selon les experts, la main-d’œuvre américaine se rapprochera de sa norme d’avant la pandémie, mais seulement jusqu’à un certain point. Certains des changements déclenchés par COVID-19 sont susceptibles d’être, sinon permanents, des éléments à long terme du marché du travail.

« Je pense que la participation au marché du travail reste inférieure à ce qu’elle était avant la pandémie », a déclaré Young.

La retraite anticipée a fait sortir, selon de nombreuses estimations, plus d’un million de travailleurs du bassin de main-d’œuvre. « Nous n’allons tout simplement pas remplacer ces personnes », a déclaré Young. « C’est quelque chose auquel nous devrons simplement nous attendre. »

La question de l’inflation est primordiale car elle touche de nombreuses facettes du paysage économique : la politique de la Réserve fédérale et les taux d’intérêt payés par les emprunteurs, ainsi que les prix des biens et services achetés par les particuliers, ainsi que les entreprises.

« Je dirais que ce que nous voyons en ce moment avec l’inflation est une combinaison de deux choses. C’est une tempête parfaite », a déclaré Brad McMillan, directeur des investissements du Commonwealth Financial Network. La forte demande de biens déclenchée par les fermetures du secteur des services et par la politique monétaire et budgétaire de soutien qui a été déployée l’année dernière était sur une trajectoire de collision avec une chaîne d’approvisionnement mondiale qui avait effectivement eu du sable dans ses engrenages.

Un point positif est le taux élevé d’épargne encore détenu par de nombreuses familles américaines.

« Tout à coup, la demande de choses a grimpé en flèche tout comme l’offre de choses a craqué. La question à l’avenir est est-ce que cela va continuer? dit McMillan.

Un point positif est le taux élevé d’épargne accumulée que de nombreuses familles américaines détiennent encore. Les données bancaires montrent que ces réserves diminuent, mais certains experts ont exprimé l’espoir qu’elles pourraient durer suffisamment longtemps pour amortir l’escalade des pressions inflationnistes.

« Je pense que le joker ici – et cela donne à Jerome Powell un peu plus de flexibilité – est que la valeur nette du ménage américain continue d’augmenter considérablement », a déclaré Wagner. Shepherdson, de Pantheon Macroeconomics, a estimé que les ménages américains retireront 600 milliards de dollars d’épargne l’année prochaine.

Les marchés avaient pris en compte un trio de hausses de taux d’intérêt en 2022 pendant une grande partie du dernier trimestre de 2021, ce qui s’est reflété dans les projections économiques faites par les membres du comité d’élaboration des politiques de la Fed en décembre. La grande question sans réponse est de savoir si ce sera la bonne quantité de resserrement pour une économie qui a été tout sauf prévisible au cours des 22 derniers mois.

