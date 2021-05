De l’i-Cockpit et des rétroviseurs numériques, rien: c’est ainsi que les constructeurs automobiles luttent contre les pénuries de puces

Linnea Panier à linge cartonnée avec couvercle 54L rose Rien n'est perdu tant que maman n'a pas cherché

Bac de rangement 54 litres pliable avec poignée et fond rigide amovible pour ranger vos objets, linge de maison, jouets, etc - Dimensions 30x30x60 cm coloris rose - Panier à linge "Rien n'est perdu" avec couvercle rabattable en carton et revêtement non tissé 54L rose Organisez votre quotidien avec ce panier vertical à linge en tissu refermable grâce à son couvercle rabattable, illustré d'un message amusant "Rien n'est perdu tant que maman n'a pas cherché" sur coloris camaieu de rose. Son couvercle incorporé est bien pratique pour cacher le tas de vêtements sales souvent peu esthétique. Peut aussi servir pour usage de coffre à jouets, peluches, ... Boîte de rangement avec un couvercle charniere tissu. Côté technique : Dimensions : 30x30x60 cm Matière : carton avec revêtement non tissé Coloris : rose Forme : rectangle Contenance : 54L Fermeture avec couvercle fixe Fond rigide amovible Livré sous emballage plastique Fabriqué en Chine Les plus du produit : Peut aussi servir de bac de rangement pour ranger les jouets encombrants dans la chambre des enfants Gain de place pour cette boite de rangement qui se range à plat quand elle est vide Dispose de poignées sur le côté pour la manipuler facilement Dispose d'un couvercle intégré fixe (charnière tissu et fermeture par velcro), boîte avec côtés et fond renforcés Entretien : Nettoyer la boite avec une éponge légèrement humide et bien laisser sécher