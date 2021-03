De l’excitation à la déception à la fin de WandaVision: premières réactions et mèmes

WandaVision a pris fin! La première série télévisée Marvel a lancé son dernier épisode ce vendredi et a laissé beaucoup de tissu à couper avec son résultat. L’épilogue comportait des scènes spectaculaires et répondait aux questions qui avaient été soulevées dans le précédent. Cependant, la réception est partagée entre les fans: tandis qu’un parti a loué le chapitre, d’autres ont été déçus car ils s’attendaient à plus. Découvrez les premières réactions et mèmes!

« La fin de la série », était le nom de la dernière version de la série qui a débuté le 15 mars. C’était la plus longue de la saison et il y avait deux scènes post-crédit. « Les événements atteignent leur paroxysme et le destin semble écrit », est le synopsis officiel d’une première disponible à partir de ce matin sur Disney +.

Parmi les premières réactions, il y avait la tristesse causée par les scènes émotionnelles entre Wanda et Vision. La rupture de l’Hex a généré une nouvelle séparation entre les super-héros et la famille Burja Escarlata s’est à nouveau désintégrée. « Tu es ma tristesse et mon espoir, mais par-dessus tout tu es mon amour », était l’une des phrases les plus marquantes des fans. L’épisode a approfondi les sentiments des protagonistes et a fourni des réponses sur leurs motivations.

Je suis devenu très triste avec wandavision – édition normale floue (@imblrrryface)

5 mars 2021





En outre, la performance d’Elizabeth Olsen a été saluée. L’actrice de 32 ans avait un évolution impressionnante avec son personnage et convaincu absolument tout le monde. Le nouveau costume de Scarlett Switch et les scènes où elle combat Agatha étaient parmi les plus renommées du public.

#WandaVisionFinale Elizabeth Olsen peut me frapper avec une voiture et je m’excuse de l’avoir endommagée. Cette femme est l’être le plus pur et le plus beau sur cette terre, si elle n’obtient pas un Emmy, je vais casser quelque chose pic.twitter.com/aq3RboRuXv – ┊ . ೄ ྀ ࿐ (@ValenftCrush)

5 mars 2021





La fin de WandaVision avait deux scènes post-crédits que les fans ont également adorées. Surtout le dernier où Wanda a été montrée tout en apprenant la magie avec les livres Darkhold et les voix de ses enfants demandant de l’aide sont entendues. Pour beaucoup, c’est une porte vers le docteur Strange et le multivers de la folie.

Parmi les critiques, il y avait ceux qui ont été déçus par l’épisode final car c’était prévisible. Ils étaient également bouleversés parce que enfin il n’y a pas eu de camée surprise (comme reconnu par Paul Bettany) et a également causé de la gêne par le résultat du personnage d’Evan Peters, qui est finalement découvert être un résident de Westview nommé Ralph Bohner et non Pietro.