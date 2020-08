De Lewandowski à Mbappé: les footballeurs qui auraient pu remporter le Ballon d’Or

France Football a annulé la livraison du Ballon d’Or 2020 et la Ligue des champions était terminée, ce sont les joueurs qui pourraient remporter le prix

Il Ballon d’Or n’aura pas de propriétaire cette année car France Football a annoncé cela parce que la pandémie coronavirus Cela a fait que “des conditions d’égalité suffisantes ne soient pas données” aux footballeurs qui se battent pour la distinction du meilleur joueur et la Ligue des champions a également pris fin et bien que Lewandowski n’ait pas marqué ou ait eu un grand match en finale contre le PSG, cela aurait été un excellent candidat pour le gagner.

ESPN numérique vous présente 10 joueurs qui auraient probablement été considérés pour le Ballon d’Or grâce à leurs effectifs et à leurs performances sur la saison 2019-2020.

France Football a annoncé qu’il n’y aura pas de livraison du Ballon d’Or en 2002 en raison de la pandémie de coronavirus. Getty Images

L’attaquant polonais de 31 ans a réalisé la meilleure saison de sa carrière, marquant 34 buts en 31 matches de Bundesliga. Lewandowski, qui avec ses coéquipiers du Bayern Munich a été proclamé champion d’Allemagne, a 43 cibles dans toutes les compétitions et a augmenté son armoire à trophées avec le Ligue des champions parfait qu’il a obtenu avec son équipe contre lui PSG. Il n’a pas brillé, ni marqué, mais il a été un élément clé tout au long de la saison.

Le défenseur espagnol était l’un de ceux directement responsables de la «Maison Blanche» qui a réussi à se hisser au classement de la Liga et à être sacré champion d’Espagne. Bouquets Il s’est avéré être le leader des Merengues en apparaissant à des moments clés de la dernière ligne droite de la campagne avec des scores clés des onze étapes et même des buts sur la ligne. En route pour le match retour contre Manchester City pour la Ligue des champions, Bouquets Il ressemble à un personnage essentiel dans les aspirations du Real Madrid à remporter l’Orejona.

Il ‘Chatc’était à côté de Sergio Ramos l’un des principaux responsables de la conquête de la Liga par Madrid. L’attaquant français a réalisé l’une de ses meilleures campagnes depuis son arrivée dans la capitale espagnole en inscrivant 21 buts et huit passes décisives dans le championnat ibérique. Les chiffres de l’attaquant français et ses performances extraordinaires l’ont placé parmi les favoris pour être dans la liste finale pour lui Ballon d’Or.

La star argentine a de nouveau récolté une autre saison extraordinaire avec l’équipe catalane. Avec 25 buts et 22 passes, Messi Il a prouvé une fois de plus qu’il était la référence de Barcelone et l’un des meilleurs footballeurs de l’histoire. ‘Leo’ a remporté son septième Pichichi en LaLiga de España et est devenu le premier joueur des 17 dernières années des cinq principales ligues d’Europe à terminer une campagne avec plus de 20 buts et plus de 20 passes décisives.

2⃣5⃣ buts valent un Pichichi! 😍 – FC Barcelone (@FCBarcelona_es) 20 juillet 2020

La star portugaise continue d’impressionner les fans avec son nez extraordinaire. En l’absence de quatre jours avant la fin du championnat, l’attaquant portugais a jusqu’à présent inscrit 28 buts et se battra avec Ciro Immobile pour le sceptre de capocannonière de Serie A. Avec la Juventus comme favori pour remporter le Scudetto et vivant en UEFA Champions League, CR7 émergeait comme l’un des principaux prétendants à la lutte pour la Ballon d’Or.

L’idole de l’équipe parisienne a marqué 18 buts en 20 matches de Ligue 1 mais en raison de la pandémie de coronavirus, les autorités ont décidé d’annuler le championnat afin que la jeune star ne puisse pas augmenter leurs effectifs. Cependant, Mbappe il a été laissé avec le désir d’obtenir son premier Ligue des champions, le jeune Français aurait probablement été le favori pour remporter le prix du meilleur joueur de l’année s’il avait remporté l’Orejona.

Le gardien slovène est devenu l’homme clé de «Cholo» Simeone. L’Argentin a décrit le gardien de but comme “le meilleur du monde” après sa performance extraordinaire à Anfield pour sceller la passe pour le ‘Matelas‘aux quarts de finale de la Ligue des champions. Dans LaLiga, les arrêts de Oblak Ils ont été vitaux pour l’Atlético pour terminer la campagne dans les quatre premiers du championnat.

L’attaquant vétéran de 33 ans est le favori pour terminer meilleur buteur de la Premier League anglaise. Vardy, qui était l’un des protagonistes lorsque Leicester City a été proclamé champion en 2016, a 23 buts en 34 matchs et une avance de deux buts sur Danny Ings. Les nombres de Vardy Ils sont vraiment très remarquables compte tenu de la compétition qu’il a en Angleterre avec des attaquants comme Pierre-Emerick Aubameyang, Mohamed Salah, Sadio Mané, Sergio Agüero, Raheem Sterling, Raúl Jiménez, entre autres.

Liverpool a été couronné champion d’Angleterre après 30 ans et Salah était l’une des principales raisons pour lesquelles le ‘Rouges«ils ont réussi à mettre fin à leur sécheresse. Il ‘pharaonIl a continué à montrer un haut niveau cette campagne et le titre de Premier League sera l’un des plus importants de sa carrière.

Comme Salah, le travail du défenseur néerlandais a été essentiel pour que Liverpool remporte le titre de Premier League. Van Dijk Il s’est imposé comme l’un des meilleurs défenseurs du monde et ses performances ne sont pas passées inaperçues après que l’UEFA l’ait reconnu comme le meilleur joueur de la saison dernière.